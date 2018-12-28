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Пропавшая собака вернулась к хозяйке спустя два года

28 декабря 2018 15:03
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Женщина получила «лучший рождественский подарок» спустя два года после пропажи ее питомца.

По информации Daily Mail, 45-летняя Триша Джозеф искала шестилетнего спрингер-спаниеля по кличке Белль с тех пор, как в декабре 2016 года собаку похитили из сарая в Среднем Уэльсе.

Во время поисков женщина с коллегой вступили в более чем 500 групп в Facebook для того, чтобы найти питомца. В итоге, они наткнулись на объявление о продаже собаки.

Триша Джозеф рассказала, что связалась с 18-летним продавцом по имени Джимми из английского города Вустер, который находится более чем в 110 километрах от ее города. Парень был «потрясен», узнав, что это украденная собака.

Триша сказала: «Он понятия не имел, что Белль украли, и был шокирован этим».

Пропавшая собака вернулась к хозяйке спустя два года -1

«Он сказал, что мы можем пойти и увидеть ее, чтобы выяснить  – она это или нет». Оказалось, что молодой человек начал работать полный рабочий день и у него просто не осталось свободного времени, поэтому собаку пришлось продать.

«Мы поехали в Вустер. Джимми позвонил и сказал, что начальник отпустил его пораньше и что он нас ждет. Один взгляд на собаку, и мы поняли – это наша Белль.

 Мы осмотрели ее и показали Джимми документы. Разумеется, он присматривал за ней, и она, очевидно, заботилась о нем. То, как она смотрела на него, растопило мое сердце.

Он такой прекрасный юноша, и мне было грустно отнимать у него Белль. Но чувство, что она опять дома со мной, неописуемо. Белль много для меня значит. Это были тяжелые два года, и так приятно знать, что за ней ухаживали последние шесть месяцев.

Миру нужно больше таких людей, как Джимми. У Белль все отлично, как будто она и не пропадала. Мы никогда не теряли надежду найти ее, и мы не можем поверить, что она на самом деле дома».

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# Домашние животные # калейдоскоп

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