Пропавшая собака вернулась к хозяйке спустя два года

Женщина получила «лучший рождественский подарок» спустя два года после пропажи ее питомца.

По информации Daily Mail, 45-летняя Триша Джозеф искала шестилетнего спрингер-спаниеля по кличке Белль с тех пор, как в декабре 2016 года собаку похитили из сарая в Среднем Уэльсе.

Во время поисков женщина с коллегой вступили в более чем 500 групп в Facebook для того, чтобы найти питомца. В итоге, они наткнулись на объявление о продаже собаки.

Триша Джозеф рассказала, что связалась с 18-летним продавцом по имени Джимми из английского города Вустер, который находится более чем в 110 километрах от ее города. Парень был «потрясен», узнав, что это украденная собака.

Триша сказала: «Он понятия не имел, что Белль украли, и был шокирован этим».