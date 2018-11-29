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Квентин Тарантино впервые женился. Кто его избранница?

29 ноября 2018 13:21
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Новости США. Вечером 28 ноября в Лос-Анджелесе 55-летний Квентин Тарантино связал себя узами брака с 35-летней израильской певицей и моделью Даниэллой Пик.  

Как сообщает Daily Mail, свадьба прошла в относительно узком кругу лиц. После официальной части молодожёны отправились в один из ресторанов в Беверли-Хиллз. Там Тарантино и Пик танцевали, обнимались и праздновали.  

Квентин Тарантино впервые женился. Кто его избранница?-1

Фото: Lies Angeles / SplashNews.com  

Пара познакомилась в 2009 году, когда Квентин приезжал в Израиль представлять фильм «Бесславные ублюдки». Между израильской певицей и автором «Криминального чтива» вспыхнул роман, но отношения долго не продлились.  

В 2016 году Тарантино и Пик вновь начали встречаться, а через год объявили о помолвке. На той вечеринке присутствовали многие друзья и знакомые кинорежиссёра, включая Уму Турман, Брюса Уиллиса и, конечно, Сэмюэла Л. Джексона.  

Квентин Тарантино впервые женился. Кто его избранница?-4

Фото: NGRE/ BACKGRID  

В интервью Квентин не раз говорил, что не хочет жениться и заводить детей, вместо этого он предпочитает создавать фильмы. Впрочем, автор «Криминального чтива» не был слишком категоричен в этом вопросе.  

«Я не утверждаю, что я не буду жениться и не заведу детей, пока мне не исполнится 60 лет, но пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это моё время, чтобы делать фильмы», – говорил кинорежиссёр.  

Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино  

Квентин Тарантино впервые женился. Кто его избранница?-7

Фото: ALLA / BACKGRID  

Несколько лет назад Тарантино говорил, что после съёмок ещё двух фильмов планирует уйти на пенсию. В этом случае его решение о женитьбе становится вполне понятным, ведь если он не будет больше заниматься кинематографом, то появится время на семью.  

Весной 2018 года мы вспомнили несколько работ Квентина Тарантино и попытались расставить их от худшего к лучшему. 

«Делать фильмы, а не детей — мой девиз. К черту сопливых малышей, я хочу веселиться» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Квентин Тарантино # Даниэлла Пик

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