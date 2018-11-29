Квентин Тарантино впервые женился. Кто его избранница?

Новости США. Вечером 28 ноября в Лос-Анджелесе 55-летний Квентин Тарантино связал себя узами брака с 35-летней израильской певицей и моделью Даниэллой Пик. Как сообщает Daily Mail, свадьба прошла в относительно узком кругу лиц. После официальной части молодожёны отправились в один из ресторанов в Беверли-Хиллз. Там Тарантино и Пик танцевали, обнимались и праздновали.

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Пара познакомилась в 2009 году, когда Квентин приезжал в Израиль представлять фильм «Бесславные ублюдки». Между израильской певицей и автором «Криминального чтива» вспыхнул роман, но отношения долго не продлились. В 2016 году Тарантино и Пик вновь начали встречаться, а через год объявили о помолвке. На той вечеринке присутствовали многие друзья и знакомые кинорежиссёра, включая Уму Турман, Брюса Уиллиса и, конечно, Сэмюэла Л. Джексона.

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В интервью Квентин не раз говорил, что не хочет жениться и заводить детей, вместо этого он предпочитает создавать фильмы. Впрочем, автор «Криминального чтива» не был слишком категоричен в этом вопросе. «Я не утверждаю, что я не буду жениться и не заведу детей, пока мне не исполнится 60 лет, но пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это моё время, чтобы делать фильмы», – говорил кинорежиссёр. Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино

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