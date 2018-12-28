Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой

Новости России. Данила Козловский и Ольга Зуева в отношениях больше двух лет, но личное выносить на суд общественности не считаю необходимым.

Фото: instagram.com/olyazueva_official

Однако на днях артист всё-таки приоткрыл завесу тайн, рассказав широкой публике смешную историю о первой встрече с возлюбленной. До дня икс Зуева была востребованной моделью в Нью-Йорке, вот только сердце будущего жениха покорила отнюдь не эффектной внешностью. Посиделки на траве и катание на тарзанке. Козловский и Зуева устроили совместный отдых

Фото: instagram.com/olyazueva_official

По словам Козловского, в тот вечер девушка выглядела, мягко говоря не очень: огромная распухшая щека из-за проблем с зубом мудрости, криво постриженная чёлка – результат работы нерадивого парикмахера и пальто с плеча подруги на два размера больше.

Фото: instagram.com/olyazueva_official