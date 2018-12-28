Данила Козловский рассказал о первой встрече с Ольгой Зуевой

Новости России. Данила Козловский и Ольга Зуева в отношениях больше двух лет, но личное выносить на суд общественности не считаю необходимым.
Новости России. Данила Козловский и Ольга Зуева в отношениях больше двух лет, но личное выносить на суд общественности не считаю необходимым.
Фото: instagram.com/olyazueva_official
Однако на днях артист всё-таки приоткрыл завесу тайн, рассказав широкой публике смешную историю о первой встрече с возлюбленной. До дня икс Зуева была востребованной моделью в Нью-Йорке, вот только сердце будущего жениха покорила отнюдь не эффектной внешностью.
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Фото: instagram.com/olyazueva_official
По словам Козловского, в тот вечер девушка выглядела, мягко говоря не очень: огромная распухшая щека из-за проблем с зубом мудрости, криво постриженная чёлка – результат работы нерадивого парикмахера и пальто с плеча подруги на два размера больше.
Фото: instagram.com/olyazueva_official
Удивительно, но, как признаётся сам актёр, нелепый внешний вид Ольги остался на заднем плане, когда молодые люди встретились взглядами. Эх, даже в реальной жизни парня всё по-киношному.
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