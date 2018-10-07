«Почему бы и нет?»: актёр Дэнни Трехо не против получить российское гражданство

Новости США. 74-летний американский актёр Дэнни Трехо сказал, что не против получить российское гражданство.

Как сообщает РИА Новости, американец приехал в Москву на фестиваль Comic Con Russia, где 6 октября встретился с поклонниками.

Фанаты спросили у Трехо, хочет ли он получить российский паспорт, на что Дэнни ответил: «Почему бы и нет?».

Трехо является широко известным актёром. Наибольшую известность он получил благодаря ролям в фильмах «Воздушная тюрьма», «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете». Также мужчина озвучивал главаря кубинской группировки Умберто Робина из популярной игры «Grand Theft Auto: Vice City».

Дэнни часто играет отрицательных персонажей, поскольку в детстве имел проблемы с законом и 12 лет провёл в тюрьме. По словам актёра, своими ролями он хочет показать, что судьбы преступников складываются не лучшим образом.

Впрочем, иногда неприятные жизненные события могут открыть для человека нечто новое. Например, сложное детство Трехо помогло ему стать отличным артистом. А летом 2018 года мы рассказывали о британском актёре, который пережил клиническую смерть.