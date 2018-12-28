«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма
Новости России. С приближением Нового года по телевидению неизменно показывается классика советского кино – «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Поскольку на носу 2019 год, мы решили посмотреть, как изменились главные герои этой истории.
Начнём с маленького предисловия. Впервые фильм был показан 1 января 1976 года. Фильм настолько понравился телезрителям, что по многочисленным просьбам его повторили 7 февраля того же года.
Импровизация, настоящий алкоголь и кастинги: секреты самой новогодней комедии – «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Ещё одна деталь и перейдём к актёрам. Вы замечали, что в описании фильма допущена ошибка? Там, где рассказывается, что подобная история могла произойти исключительно в новогоднюю ночь. В слове «исключительно» пропущена буква «Л».
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!»
Как сегодня выглядят люди, сыгравшие главных героев в «Иронии судьбы»?
Андрей Мягков.
Исполнитель роли Евгения Лукашина после выхода фильма мгновенно стал всеобщим кумиром. Ему часто делали подарки, а самого Мягкова иногда трогали пальцем. Что касается продолжения, то, несмотря на собственное участие в съёмках, Андрею оно не понравилось. По его словам, из 48 вариантов сценария был сделан не лучший выбор. Также актёр отмечает, что было бы здорово сделать паузу в показе «Иронии судьбы».
Барбара Брыльска.
Исполнительница роли Надежды Шевелёвой также приобрела огромную популярность. Более того, персонаж Барбары и она сама стали иконой стиля. Люди вполне могли прийти в магазин и спросить у консультанта платье, как у героини «Иронии судьбы». Брыльска рассказывала, что до сих пор получает письма от поклонников, однако никогда не отвечает на них.
Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска
Фото: instagram.com/favvserials
Ольга Науменко.
Для исполнительницы роли Гали после выхода фильма мало что изменилось. По её словам, на улицах её стали узнавать после роли Вари Морозовой в телесериале «Тени исчезают в полдень». Что касается «Иронии судьбы», Ольга не считает свои съёмки в фильме удачными. Во-первых, ей больше нравилось сотрудничать с Олегом Далем, который должен был сыграть Лукашина. Во-вторых, по мнению актрисы, она плохо получилась в кадре.
Лия Ахеджакова.
Исполнительница роли Тани сперва отказывалась от участия в фильме. Она считала, что Таню могла бы сыграть и статистка. Тем не менее, Лия позволила себя уговорить. Впрочем, второго раза не случилось. Ахеджакова одна из немногих, кто отказался сниматься в продолжении. На актрису оказывалось серьёзное давление, а также пробовали убедить «пряником» (50 тысячами долларов), но Лия осталась непреклонна.
Валентина Талызина.
Исполнительница роли Вали осталась недовольна съёмками. Она сама хотела сыграть Шевелёву, но роль досталась Барбаре. Талызиной пришлось озвучивать Брыльску, поскольку у той был заметный польский акцент. С остальными участниками съёмочного процесса у Тализиной тоже не сложилось. Исключением можно назвать Юрия Яковлева, который сыграл Ипполита. Несмотря на всё это, в продолжении Валентина снялась.
Александр Ширвиндт.
Исполнитель роли Павлика стал как раз тем, кто проснулся знаменитым. О своём участии в «Иронии судьбы» Александр вспоминает с теплотой. Съёмки запомнились ему «банным» эпизодом. Он снимался ночью и не в бане, а в коридоре «Мосфильма». Кроме того, в первую ночь артисты употребляли самую настоящую водку, которую сами принесли и заменили ею реквизит.
Некоторое время назад мы рассказывали об актёрах другого культового предновогоднего фильма.
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