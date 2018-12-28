«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма

Новости России. С приближением Нового года по телевидению неизменно показывается классика советского кино – «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Поскольку на носу 2019 год, мы решили посмотреть, как изменились главные герои этой истории. Начнём с маленького предисловия. Впервые фильм был показан 1 января 1976 года. Фильм настолько понравился телезрителям, что по многочисленным просьбам его повторили 7 февраля того же года. Импровизация, настоящий алкоголь и кастинги: секреты самой новогодней комедии – «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ещё одна деталь и перейдём к актёрам. Вы замечали, что в описании фильма допущена ошибка? Там, где рассказывается, что подобная история могла произойти исключительно в новогоднюю ночь. В слове «исключительно» пропущена буква «Л».

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!»

Как сегодня выглядят люди, сыгравшие главных героев в «Иронии судьбы»? Андрей Мягков. Исполнитель роли Евгения Лукашина после выхода фильма мгновенно стал всеобщим кумиром. Ему часто делали подарки, а самого Мягкова иногда трогали пальцем. Что касается продолжения, то, несмотря на собственное участие в съёмках, Андрею оно не понравилось. По его словам, из 48 вариантов сценария был сделан не лучший выбор. Также актёр отмечает, что было бы здорово сделать паузу в показе «Иронии судьбы».

Фото: Кино-театр.ру

Барбара Брыльска. Исполнительница роли Надежды Шевелёвой также приобрела огромную популярность. Более того, персонаж Барбары и она сама стали иконой стиля. Люди вполне могли прийти в магазин и спросить у консультанта платье, как у героини «Иронии судьбы». Брыльска рассказывала, что до сих пор получает письма от поклонников, однако никогда не отвечает на них. Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска

Фото: instagram.com/favvserials

Ольга Науменко. Для исполнительницы роли Гали после выхода фильма мало что изменилось. По её словам, на улицах её стали узнавать после роли Вари Морозовой в телесериале «Тени исчезают в полдень». Что касается «Иронии судьбы», Ольга не считает свои съёмки в фильме удачными. Во-первых, ей больше нравилось сотрудничать с Олегом Далем, который должен был сыграть Лукашина. Во-вторых, по мнению актрисы, она плохо получилась в кадре.

Фото: Кино-театр.ру

Лия Ахеджакова. Исполнительница роли Тани сперва отказывалась от участия в фильме. Она считала, что Таню могла бы сыграть и статистка. Тем не менее, Лия позволила себя уговорить. Впрочем, второго раза не случилось. Ахеджакова одна из немногих, кто отказался сниматься в продолжении. На актрису оказывалось серьёзное давление, а также пробовали убедить «пряником» (50 тысячами долларов), но Лия осталась непреклонна.

Фото: Кино-театр.ру

Валентина Талызина. Исполнительница роли Вали осталась недовольна съёмками. Она сама хотела сыграть Шевелёву, но роль досталась Барбаре. Талызиной пришлось озвучивать Брыльску, поскольку у той был заметный польский акцент. С остальными участниками съёмочного процесса у Тализиной тоже не сложилось. Исключением можно назвать Юрия Яковлева, который сыграл Ипполита. Несмотря на всё это, в продолжении Валентина снялась.

Фото: Кино-театр.ру

Александр Ширвиндт. Исполнитель роли Павлика стал как раз тем, кто проснулся знаменитым. О своём участии в «Иронии судьбы» Александр вспоминает с теплотой. Съёмки запомнились ему «банным» эпизодом. Он снимался ночью и не в бане, а в коридоре «Мосфильма». Кроме того, в первую ночь артисты употребляли самую настоящую водку, которую сами принесли и заменили ею реквизит.

Фото: Кино-театр.ру