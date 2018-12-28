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«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма

28 декабря 2018 17:25
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Новости России. С приближением Нового года по телевидению неизменно показывается классика советского кино – «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Поскольку на носу 2019 год, мы решили посмотреть, как изменились главные герои этой истории.  

Начнём с маленького предисловия. Впервые фильм был показан 1 января 1976 года. Фильм настолько понравился телезрителям, что по многочисленным просьбам его повторили 7 февраля того же года.  

Импровизация, настоящий алкоголь и кастинги: секреты самой новогодней комедии – «Ирония судьбы, или С легким паром!»  

Ещё одна деталь и перейдём к актёрам. Вы замечали, что в описании фильма допущена ошибка? Там, где рассказывается, что подобная история могла произойти исключительно в новогоднюю ночь. В слове «исключительно» пропущена буква «Л».  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-1

Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!»  

Как сегодня выглядят люди, сыгравшие главных героев в «Иронии судьбы»?  

Андрей Мягков.  

Исполнитель роли Евгения Лукашина после выхода фильма мгновенно стал всеобщим кумиром. Ему часто делали подарки, а самого Мягкова иногда трогали пальцем. Что касается продолжения, то, несмотря на собственное участие в съёмках, Андрею оно не понравилось. По его словам, из 48 вариантов сценария был сделан не лучший выбор. Также актёр отмечает, что было бы здорово сделать паузу в показе «Иронии судьбы».  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-4

Фото: Кино-театр.ру  

Барбара Брыльска.  

Исполнительница роли Надежды Шевелёвой также приобрела огромную популярность. Более того, персонаж Барбары и она сама стали иконой стиля. Люди вполне могли прийти в магазин и спросить у консультанта платье, как у героини «Иронии судьбы». Брыльска рассказывала, что до сих пор получает письма от поклонников, однако никогда не отвечает на них.  

Фотофакт: как сейчас выглядит звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-7

Фото: instagram.com/favvserials  

Ольга Науменко.  

Для исполнительницы роли Гали после выхода фильма мало что изменилось. По её словам, на улицах её стали узнавать после роли Вари Морозовой в телесериале «Тени исчезают в полдень». Что касается «Иронии судьбы», Ольга не считает свои съёмки в фильме удачными. Во-первых, ей больше нравилось сотрудничать с Олегом Далем, который должен был сыграть Лукашина. Во-вторых, по мнению актрисы, она плохо получилась в кадре.  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-10

Фото: Кино-театр.ру  

Лия Ахеджакова.  

Исполнительница роли Тани сперва отказывалась от участия в фильме. Она считала, что Таню могла бы сыграть и статистка. Тем не менее, Лия позволила себя уговорить. Впрочем, второго раза не случилось. Ахеджакова одна из немногих, кто отказался сниматься в продолжении. На актрису оказывалось серьёзное давление, а также пробовали убедить «пряником» (50 тысячами долларов), но Лия осталась непреклонна.  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-13

Фото: Кино-театр.ру  

Валентина Талызина.  

Исполнительница роли Вали осталась недовольна съёмками. Она сама хотела сыграть Шевелёву, но роль досталась Барбаре. Талызиной пришлось озвучивать Брыльску, поскольку у той был заметный польский акцент. С остальными участниками съёмочного процесса у Тализиной тоже не сложилось. Исключением можно назвать Юрия Яковлева, который сыграл Ипполита. Несмотря на всё это, в продолжении Валентина снялась.  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-16

Фото: Кино-театр.ру  

Александр Ширвиндт.  

Исполнитель роли Павлика стал как раз тем, кто проснулся знаменитым. О своём участии в «Иронии судьбы» Александр вспоминает с теплотой. Съёмки запомнились ему «банным» эпизодом. Он снимался ночью и не в бане, а в коридоре «Мосфильма». Кроме того, в первую ночь артисты употребляли самую настоящую водку, которую сами принесли и заменили ею реквизит.  

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма-19

Фото: Кино-театр.ру  

Некоторое время назад мы рассказывали об актёрах другого культового предновогоднего фильма. 

Как выглядят исполнители ролей «Один дома» можно посмотреть здесь.  

# Кино # калейдоскоп # Андрей Мягков # Барбара Брыльска # Ольга Науменко # Лия Ахеджакова # Валентина Талызина # Александр Ширвиндт

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