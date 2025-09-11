Слава не приносила дополнительного дохода – как изменилось отношение к всеобщему признанию

Говорят, что у каждого человека в жизни есть своя минута славы, когда все внимание приковано только к нему. О том, что скрывается за этой минутой славы и как она меняет человека, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Известность не была самоцелью – как настоятель храма создал свой блог.
Наталья Надольская, ведущая:
Мне кажется, раньше, еще, может быть, лет 20-30 назад, слава не была равно деньги. Слава – это было просто обожание людей. Писали, мешками письма присылали на телевидение. Но слава не приносила дополнительного дохода. Не кажется ли вам, что в современном обществе слава равно финансовое благополучие, что славу хотят монетизировать?
Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:
Да, сейчас такое есть. Ведь раньше: что ты готов дать этому миру? Когда ты наполнен внутри, ты сияешь. Действительно приходит слава и ты этим делишься, ничего не ожидая взамен. Пытаемся мы сейчас это донести в нашем современном обществе. Но большое желание денег немножечко пока перевешивает. Скажу честно, тяжело ответить на этот вопрос, потому что я больше за славу и духовность. Когда ты щедро, открыто делишься с этим миром, к тебя приходят вот эти бонусы и плюшки. Мы привыкли что-то от этого мира взять. А что мы хотим дать? Мы берем, хотим деньги. Мы от славы хотим денег. А что скрывается за этой личностью? Там пусто. Поэтому у меня такое двоякое мнение. Я пока про ту славу, когда ты готов что-то дать этому миру.
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