Слава не приносила дополнительного дохода – как изменилось отношение к всеобщему признанию

Говорят, что у каждого человека в жизни есть своя минута славы, когда все внимание приковано только к нему. О том, что скрывается за этой минутой славы и как она меняет человека, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Известность не была самоцелью – как настоятель храма создал свой блог.

Наталья Надольская, ведущая:

Мне кажется, раньше, еще, может быть, лет 20-30 назад, слава не была равно деньги. Слава – это было просто обожание людей. Писали, мешками письма присылали на телевидение. Но слава не приносила дополнительного дохода. Не кажется ли вам, что в современном обществе слава равно финансовое благополучие, что славу хотят монетизировать?