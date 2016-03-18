«Крепкому орешку» Брюсу Уиллису – 61: лучшие роли самого крутого актера Голливуда

Несколько лет назад американские СМИ провели опрос среди населения о том, кого простые американцы считают самым верным кандидатом для спасения мира. В опросе с огромным отрывом от конкурентов победил Брюс Уиллис. Оно и неудивительно: Уиллис спасал планету от всевозможных опасностей во стольких фильмах, что если к кому-то и есть доверие в вопросах безопасности, то только к нему. Но, несмотря на суровую героическую внешность, Брюс парень весьма приятный: он и благотворительностью занимается, и коллег разыгрывает, и пятерых дочек воспитывает. 19 марта Брюсу Уиллису исполняется 61 год, и это отличный повод вспомнить самых интересных героев, воплощенных на экране этим ярким актером. "Но не слушайте того, кто скажет вам, что быть актером — тяжелая работа. Тяжелая работа — это вкалывать на фабрике 20 лет. Или ходить день за днем на работу, которую вы терпеть не можете".

Дэвид Эддисон мл. – «Детективное агентство «Лунный свет» (1985-1989)

Популярность и единственный «Золотой глобус» в карьере пришли к Уиллису вовсе не за роль крутого парня: Брюс пять лет трудился на телевидении в сериале «Детективное агентство «Лунный свет». Образ интеллигентного частного детектива Эддисона очень шел молодому актеру, а «химия» с экранной партнершей Сибилл Шепард помогла ему блистать в этой роли не один сезон. Сейчас, на фоне десятков криминальных сериалов, «Детективное агентство» смотрится немного простодушно и наивно, но это ничуть не умаляет всех достоинств шоу. Джон Макклейн – «Крепкий орешек» (1988)

Неизвестно кто разглядел в добродушном Дэвиде Эддисоне потенциального героя боевиков, но в том, что этот человек гений, сомневаться не приходится. Джон Макклей, безусловно, самая значимая роль в карьере Брюса Уиллиса. «Крепкий орешек» не только стал яркой звездой жанра «герой-одиночка против плохих парней», но и породил новый тип экшн-героя. На смену неубиваемому сверхчеловеку пришел персонаж со слабостями, личными проблемами и внутренними демонами. И, разумеется, основной вклад в эти перемены внес именно Брюс. "Знаете, кто такой неудачник? Настоящий неудачник — это тот, кто настолько боится проиграть, что никогда не осмелится даже попробовать". Буч Кулидж – «Криминальное чтиво» (1994)

Персонажи Квентина Тарантино в представлении не нуждаются – про каждого можно написать отдельный психологический трактат. Но даже в «Криминальном чтиве», которое многие зрители и критики считают лучшим фильмом режиссера, среди ярчайших образов, принципиальный боксер Буч успевает запомниться и надолго запасть в душу. Гарри Стэмпер – «Армагеддон» (1998)

«Армагеддон» претендует на звание самого масштабного и в то же время дурацкого фильма Майкла Бэя (посоревноваться с ним может разве что «Перл-Харбор»). Ему можно предъявить и нелепейший сюжет, где легче отправить в космос бурильщиков, чем научить космонавтов пользоваться буром, и русского в ушанке на орбите, чинящего все поломки космического корабля гаечным ключом, и мертвое лицо Бена Аффлека, которому совершенно противопоказано играть романтических героев. Но в одном фильм упрекнуть сложно – Брюс Уиллис в нем абсолютно на своем месте. И именно после «Армагеддона» ни у кого не должно остаться сомнений в том, что именно он, а никто другой, должен спасать этот мир. "Облысением Бог объясняет мне, что я всего лишь человек". Фрэнк Мозес – «РЭД» (2010)