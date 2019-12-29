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У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки

29 декабря 2019 09:07
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До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые решили последовать этой новогодней традиции. 

Naviband 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -1

Фото: instagram.com/mama_xu 

Александр Глеб 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -4

Фото: instagram.com/svetlgleb 

Алёна Ланская 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -7

Фото: instagram.com/alyonalanskaya 

Алёна, дочь Ларисы Грибалёвой 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -10

Фото: instagram.com/gribalevalarisa 

Алина Загитова 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -13

Фото: instagram.com/azagitova 

Ани Лорак 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -16

Фото: instagram.com/anilorak 

Валерия 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -19

Фото: instagram.com/valeriya 

Виктория Азаренко 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -22

Фото: instagram.com/vichka35 

Глюкоза 

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У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -25

Фото: instagram.com/glukozamusic 

Дмитрий Колдун 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -28

Фото: instagram.com/koldunmedia 

Леонид Агутин 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -31

Фото: instagram.com/agutinleonid 

Максим Мирный 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -34

Фото: instagram.com/xsanka31 

Полина Гагарина 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -37

Фото: instagram.com/gagara1987 

Сергей Лазарев 

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У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -40

Фото: instagram.com/lazarevsergey 

Стефания Маликова 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -43

Фото: instagram.com/steshamalikova 

Татьяна Корж 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -46

Фото: instagram.com/tatsianakorzh 

Юлия Савичева 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки -49

Фото: instagram.com/yuliasavicheva 

Кстати, если вдруг вы всё ещё не подготовились к Новому году, у нас есть пара советов. 

Что нужно не забыть сделать – читайте здесь

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