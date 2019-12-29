У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки

До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые решили последовать этой новогодней традиции.
До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые решили последовать этой новогодней традиции.
Фото: instagram.com/mama_xu
Фото: instagram.com/svetlgleb
Фото: instagram.com/alyonalanskaya
Фото: instagram.com/gribalevalarisa
Фото: instagram.com/azagitova
Фото: instagram.com/anilorak
Фото: instagram.com/valeriya
Фото: instagram.com/vichka35
Фото: instagram.com/glukozamusic
Фото: instagram.com/koldunmedia
Фото: instagram.com/agutinleonid
Фото: instagram.com/xsanka31
Фото: instagram.com/gagara1987
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Фото: instagram.com/steshamalikova
Фото: instagram.com/tatsianakorzh
Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Кстати, если вдруг вы всё ещё не подготовились к Новому году, у нас есть пара советов.
Что нужно не забыть сделать – читайте здесь.