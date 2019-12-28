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Никого не напоминает? Девочка не выдержала долгой прогулки по магазинам и уснула

28 декабря 2019 14:16
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Поход по магазинам настолько утомил ребёнка, что он уснул в продуктовой тележке. Этим воспользовался её отец. 

Как пояснил мужчина, его дочь способна спать везде и всюду. Одним из её последних мест отдыха стала тележка с продуктами. Засыпая, девочка не знала, что проснётся очень популярной в определённых кругах. 

Никого не напоминает? Девочка не выдержала долгой прогулки по магазинам и уснула -1

Фото: reddit.com/user/JephriB 

«Вчера вечером моя дочь уснула в телеге в продуктовом магазине, и она выглядела как воин-викинг, которого отправили в море», – подписал снимок мужчина. 

Никого не напоминает? Девочка не выдержала долгой прогулки по магазинам и уснула -4

Фото: reddit.com/user/JephriB 

В комментариях пользователи отметили, что ребёнок похож на самую настоящую павшую в неравном бою валькирию. А один из комментаторов вздохнул, что уже вырос, поскольку если бы сейчас он тоже полез в тележку, мама огрела бы его сумочкой. 

Отцы часто сопротивляются появлению дочерей и сыновей, но когда это случается – в них словно что-то щёлкает.

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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