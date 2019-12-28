Никого не напоминает? Девочка не выдержала долгой прогулки по магазинам и уснула

Поход по магазинам настолько утомил ребёнка, что он уснул в продуктовой тележке. Этим воспользовался её отец.

Как пояснил мужчина, его дочь способна спать везде и всюду. Одним из её последних мест отдыха стала тележка с продуктами. Засыпая, девочка не знала, что проснётся очень популярной в определённых кругах.