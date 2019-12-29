Мужчина выжил после укуса одной из самых ядовитых змей. Его спас приобретённый 17 лет назад иммунитет

Австралийского ловца змей укусила рептилия, которая занимает второе место среди самых ядовитых змей. Но мужчина выжил, потому что многие годы назад его уже кусали. Незадолго до инцидента Тони Харрисон на странице в Facebook сказал, что едет помогать сетчатой коричневой змее в пригород Голд-Коста – Пимпаму. Когда мужчина поднял кондиционер, из-под него выскользнула змея и укусила Харрисона.

Фото: facebook.com/Goldcoastsnakecatcher

После этого Тони был госпитализирован. Как позже пояснил мужчина, змея оказалась достаточно вежливой, чтобы применить «сухой» укус, иначе говоря она не впрыснула яд.

Фото: facebook.com/Goldcoastsnakecatcher

Несмотря на это, если бы 17 лет назад Харрисон уже не был укушен другой змеёй того же вида, то его иммунитет не справился бы. А так у мужчины выработались антитела, что позволило ему дождаться помощи медиков. Если судить по публикациям в Facebook, Тони провёл в больнице всего около восьми часов, а затем снова вернулся к работе.

Фото: facebook.com/Goldcoastsnakecatcher