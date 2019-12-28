Это было легко. Девочка радостно бегала по дому, получив подарок от отца

Мужчина рассказал о самом простом подарке, который он вручил своей дочери на Рождество. Девочка была вне себя от радости.

Пользователь Reddit для начала пояснил, что его дочь регулярно берёт бумагу из принтера, чтобы порисовать. Мужчина решил убить двух зайцев сразу – и подарок подарить, и прекратить постоянное исчезновение листов.

«На Рождество я завернул ей в подарок упаковку из 500 листов А4. Она начала бегать, крича от волнения. Самый простой подарок», – рассказал довольный собой автор публикации.