Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?
Насколько похожи дети знаменитостей на своих родителей? Ровно настолько же, насколько и в любой обычной семье. Однако на дочерей и сыновей популярных артистов и спортсменов обращается намного больше внимания.
Мы собрали несколько примеров детей и родителей, чтобы можно было увидеть сходство. Иногда она более чем заметное.
Владимир и Артемий Пресняковы, 4 года
Фото: instagram.com/presnyakovvladimir
Фото: instagram.com/presnyakovvladimir
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Максим и Гарри Галкины, около 5-6 лет
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Евгений и Александр Плющенко, 6 лет
Фото: instagram.com/plushenkoofficial
Фото: instagram.com/fkirkorov
Фото: instagram.com/fkirkorov
Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова, 7 лет
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Фото: instagram.com/claudiazemtsova
Фото: instagram.com/ververa
Фото: instagram.com/sarahvv12s
Алсу и Микелла Абрамовы, 11 лет
Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/mikellaabramova
Валерия Перфилова и Анна Шульгина, 26 лет
Фото: vk.com/valeriya.official
Фото: instagram.com/shena_music
Кстати, несколько месяцев назад мы собрали коллекцию фотографий мам и дочек, которые удивительно похожи.
Взглянуть на снимки можно здесь.