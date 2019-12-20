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Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?

20 декабря 2019 18:28
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Насколько похожи дети знаменитостей на своих родителей? Ровно настолько же, насколько и в любой обычной семье. Однако на дочерей и сыновей популярных артистов и спортсменов обращается намного больше внимания. 

Мы собрали несколько примеров детей и родителей, чтобы можно было увидеть сходство. Иногда она более чем заметное. 

Владимир и Артемий Пресняковы, 4 года 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-1

Фото: instagram.com/presnyakovvladimir 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-3

Фото: instagram.com/presnyakovvladimir 

Сергей и Никита Лазаревы, 5 лет 

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Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-6

Фото: instagram.com/lazarevsergey 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-8

Фото: instagram.com/lazarevsergey 

Максим и Гарри Галкины, около 5-6 лет 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-11

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-13

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Евгений и Александр Плющенко, 6 лет 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-16

Фото: instagram.com/plushenkoofficial 

Филипп и Мартин-Кристин Киркоровы, 7 лет 

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Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-19

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-21

Фото: instagram.com/fkirkorov 

Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова, 7 лет 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-24

Фото: instagram.com/orbakaite_k 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-26

Фото: instagram.com/claudiazemtsova 

Вера Брежнева и Сара Киперман, 10 лет 

Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-29

Фото: instagram.com/ververa 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-31

Фото: instagram.com/sarahvv12s 

Алсу и Микелла Абрамовы, 11 лет 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-34

Фото: instagram.com/alsou_a 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-36

Фото: instagram.com/mikellaabramova 

Валерия Перфилова и Анна Шульгина, 26 лет 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-39

Фото: vk.com/valeriya.official 

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?-41

Фото: instagram.com/shena_music 

Кстати, несколько месяцев назад мы собрали коллекцию фотографий мам и дочек, которые удивительно похожи. 

Взглянуть на снимки можно здесь

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