Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?

Насколько похожи дети знаменитостей на своих родителей? Ровно настолько же, насколько и в любой обычной семье. Однако на дочерей и сыновей популярных артистов и спортсменов обращается намного больше внимания.

Мы собрали несколько примеров детей и родителей, чтобы можно было увидеть сходство. Иногда она более чем заметное.

Владимир и Артемий Пресняковы, 4 года