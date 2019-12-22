Встретить Новый год и ничего не забыть. Напоминаем, на что следует обратить внимание
Новый год уже на пороге. Местами можно услышать праздничные песни, а по телевидению начали транслировать «Иронию судьбы». Если принять всё это во внимание, то самое время задуматься о том, чтобы завершить все дела, которые нужно было сделать в 2019 году, и подготовиться к приходу 2020 года.
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Чтобы ничего не упустить, мы решили составить небольшой список задач, на который можно ориентироваться. Итак, что нужно успеть сделать за оставшиеся пару дней?
Избавиться от ненужных вещей
Покупать что-нибудь новенькое зачастую приятно, вот только объём жилплощади не увеличивается прямо пропорционально покупке вещей. В итоге свободного пространства в квартире остаётся всё меньше, что немного удручает. С другой стороны, выбросить вещь, с которой проведено много времени, жалко. Но выход есть.
Если одежда, игрушки, книги или что-либо ещё больше вам не нужны, не обязательно отправлять их в мусорку. Сейчас есть множество сайтов, на которых можно разместить объявление в стиле «отдам за рубль» или «отдаю бесплатно, но самовывоз». Иногда даже удивляет, что, казалось бы, нечто совсем ненужное вам может заинтересовать других. Задумайтесь: если в вашей квартире по ЖК-телевизору в каждой комнате, так ли вам нужен телевизор с кинескопом, который хранится в шкафу «на всякий случай»? Или вон тот свитер, не надеваемый уже пять лет? Что касается игрушек, их и вовсе можно отдать в детский дом, таким образом и в доме будет свободнее, и плюсик в карму получен.
Создать праздничную атмосферу
Начать лучше всего с уборки, ведь мало кому приятно совершать переход из одного года в другой в пыльном и грязном помещении. Включите бодрую музыку, приготовьте тряпку и пылесос и быстро расправьтесь с этой задачей.
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Далее в дело идёт новогоднее убранство. Помещение мандаринок в каждую комнату для создания праздничного аромата, установка ёлки и так далее. Всё это должно радовать глаз, но не мешать свободно передвигаться по дому, чтобы вдруг ничего не уронить и не испортить себе настроение.
Придумать меню
Впопыхах бегать по магазинам 31 декабря не самое приятное занятие, поэтому лучше заранее решить, что вы хотите видеть на новогоднем столе. Затем следует выяснить, какие ингредиенты нужны для приготовления блюд. И, наконец, последний шаг – купить продукты. Непосредственно приготовлением праздничного стола можно заняться уже попозже.
Фото: instagram.com/oksalulu
Придумать развлечения
Если вам не нужно на работу 1 января, то желательно хотя бы немного повеселиться. Пиротехнические изделия могут быть опасны, поэтому их советовать не будем. А вот покататься с горки – самое оно. Поиграть с друзьями в карты на желание – дерзайте! Кто дольше сможет жонглировать мандаринками – о, да, вот это по-нашему!
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Подготовиться к пробуждению
Новый год встречен весело, теперь нужно выжить. Заранее обеспечьте себя тем, что может избавить от головной боли, последствий переедания и прочих сложных ситуаций, с которыми многие сталкиваются каждое первое января. И, наверное, неплохо будет поставить будильник, чтобы не проснуться совсем уж под вечер, иначе восстановление от встречи Нового года может плавно перетечь и на 2 января.
Поставить себе задачи на год
Если у вас есть привычка составлять список важных дел на год, то для начала проверьте выполнение задач за 2019 год. Честно отметьте, что вам удалось выполнить, а что – нет. Далее нужно решить, что необходимо сделать в 2020 году. Не ставьте себе невыполнимых задач, поскольку это просто испортит настроение и подорвёт уверенность в собственных силах. Лучше написать меньше пунктов, но увеличить вероятность успешного выполнения каждого из них.
Завести новогоднюю традицию
Можно, конечно, и без неё, однако новогодняя традиция не только приятна, но и автоматически вызывает ощущение праздника. Как еда вызывает голод, а при взгляде на котика хочется его погладить, так и новогодняя традиция сразу погружает в атмосферу волшебства.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, где можно встретить Новый год. Несколько интересных вариантов читайте здесь.