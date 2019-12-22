Встретить Новый год и ничего не забыть. Напоминаем, на что следует обратить внимание

Новый год уже на пороге. Местами можно услышать праздничные песни, а по телевидению начали транслировать «Иронию судьбы». Если принять всё это во внимание, то самое время задуматься о том, чтобы завершить все дела, которые нужно было сделать в 2019 году, и подготовиться к приходу 2020 года.

«Ирония судьбы». Смотрим, как изменились актёры культового фильма

Чтобы ничего не упустить, мы решили составить небольшой список задач, на который можно ориентироваться. Итак, что нужно успеть сделать за оставшиеся пару дней?

Избавиться от ненужных вещей

Покупать что-нибудь новенькое зачастую приятно, вот только объём жилплощади не увеличивается прямо пропорционально покупке вещей. В итоге свободного пространства в квартире остаётся всё меньше, что немного удручает. С другой стороны, выбросить вещь, с которой проведено много времени, жалко. Но выход есть.

Если одежда, игрушки, книги или что-либо ещё больше вам не нужны, не обязательно отправлять их в мусорку. Сейчас есть множество сайтов, на которых можно разместить объявление в стиле «отдам за рубль» или «отдаю бесплатно, но самовывоз». Иногда даже удивляет, что, казалось бы, нечто совсем ненужное вам может заинтересовать других. Задумайтесь: если в вашей квартире по ЖК-телевизору в каждой комнате, так ли вам нужен телевизор с кинескопом, который хранится в шкафу «на всякий случай»? Или вон тот свитер, не надеваемый уже пять лет? Что касается игрушек, их и вовсе можно отдать в детский дом, таким образом и в доме будет свободнее, и плюсик в карму получен.