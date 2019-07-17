Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком

Новости России. Знаменитая российская фигуристка приняла участие в популярном челлендже по откручиванию крышки бутылки ногой. Алина Загитова провернула этот фокус коньком.

Фото: instagram.com/azagitova На кадрах ролика, который набрал почти сто тысяч просмотров, видно, что фигуристка не стала выполнять «удар с разворота», но её способ откручивания крышки всё равно впечатлил поклонников. С исполнением трюка спортсменке помог её хореограф Даниил Глейхенгауз.

Фото: instagram.com/azagitova Кстати, ранее в челлендже участие приняла и Масару. Хотя пёс использовал передние лапы, а не задние, его целеустремлённость порадовала пользователей соцсетей.