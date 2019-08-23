Первое погружение спустя 14 лет. Учёные показали, как разрушается Титаник

Впервые за 14 лет Титаник посетили дайверы, которые исследовали разрушение корабля океаном и его обитателями. В течение месяца было совершено пять погружений исследовательской группы.

По информации CNN, ученые и эксперты запечатлели 107-летнее разрушение судна специальными камерами в качестве 4К. Кадры позволяют увидеть результаты крушения в режиме дополненной реальности. Обломки находятся на глубине 4000 метров.

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