Первое погружение спустя 14 лет. Учёные показали, как разрушается Титаник

Впервые за 14 лет Титаник посетили дайверы, которые исследовали разрушение корабля океаном и его обитателями. В течение месяца было совершено пять погружений исследовательской группы.
По информации CNN, ученые и эксперты запечатлели 107-летнее разрушение судна специальными камерами в качестве 4К. Кадры позволяют увидеть результаты крушения в режиме дополненной реальности. Обломки находятся на глубине 4000 метров.
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Свежие видеозаписи будут использованы для нового документального фильма. В нем будут показаны влияние солевой коррозии и металлопоглощающих бактерий, а также результаты естественного разложения корабля, который затонул в 1912 году.
«Самым захватывающим аспектом было увидеть, как Титаник поглощается океаном и возвращается в свою элементарную форму», – поделился один из ученых.
Теперь затонувший Титаник стал приютом для разнообразного числа животных. Ученые также отметили, успех данной серии погружений доказывает возможность посещения иных труднодоступных мест крушения для съемок новым оборудованием. Команда дайверов возложила венок на место трагедии и почтила память погибших.
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