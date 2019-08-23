Три медведя. Про Машу-домушницу и хозяйскую беспечность. Современный пересказ

Бывают сказки поучительные. Из них дети могут усвоить, что можно делать, а чего нельзя, как вести себя в разных житейских ситуациях, с какого насекомого или зверька брать пример. А есть сказки вроде бы на пользу воспитанию, но ими лучше детские умы не тревожить: мало ли куда вляпаются по недомыслию.



Например, про трёх медведей. Пошла девочка Маша в лес и заблудилась. Что это за родители, если ребенок болтается лишь бы где. А всякое с малолеткой стрястись может. Повезло, что не встретился ей маньяк. Зато случилась с ней другая история. Бродила она по лесу и наткнулась на домик. Стучать не стала, а сразу за ручку потянула, дверь и отворилась. Воспитанный человек без спроса в чужое жильё никогда не войдет. Эта же пигалица, не дожидаясь хозяев, тихонько проникла в жилище. Видно, папа с мамой её не учили хорошим манерам. Или, может, сами с сомнительным опытом.



Дом принадлежал семье медведей – отцу Михайло Ивановичу, матери Настасье Петровне и их сыну – Мишутке. Все как раз ушли по делам в лес, дверь на замок не закрыли. Такая беспечность – лучший друг домушников. Не нужны ни отмычки, ни фомки – заходи и бери, что глянется. С другой стороны, была бы дверь заперта, она бы в форточку влезла.



Наша героиня окинула взором обиталище и, в первую очередь, обратила внимание на три чашки – большую, среднюю и маленькую. В каждой была похлёбка. Рядышком лежали три разного размера ложки. Она из каждой чашки отъела понемногу, а маленькую очистила до дна. Насытившись чужим обедом, удовлетворенная Маша давай раскачиваться на самом маленьком стуле. Кайф! Но длилось блаженство недолго: стул под малявкой подломился, и она грохнулась копчиком на пол. Потерев ушибленное место, Маша переступила через испорченную мебель и направилась в спальню. Там она улеглась в самую маленькую кровать, предварительно повалявшись в двух больших, и нагло уснула. Что ей снилось, про то в сказке не сказывается. Но удивительно: как можно спокойно спать в чужом доме, если тебя сюда не приглашали, да ещё съев чужую еду и сломав стул? Ты что – родственница хозяевам или желанная гостья? Вот про таких и говорят: наглость – второе счастье.



Когда медведи пришли домой, они очень расстроились, увидев на столе лишь остатки еды, а на полу сломанный стул. «Какая сволочь ела из наших чашек и уничтожила нашу мебель?» - возмущались медведь-папа, медведица-мама и маленький мохнатый медвежонок. «Кто так беспощадно измял наши постели?» - огорченно вопрошали они, заглянув в спальню. И тут малыш, вытирая слёзки, увидел в своей кроватке девчонку, которая влезла в их дом, съела их обед и устроила весь этот бардак. Только он приблизился к домушнице, как та проснулась, спрыгнула с кровати и шмыгнула в открытое окно. Что значит навыки! Маша убегала с места преступления и наверняка сожалела о том, что некстати уснула - лучше бы прихватила какого добра.



А медведям надо бы осознать, что люди есть разные на свете.



Ваш В.Д.