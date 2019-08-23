Осенняя депрессия уже на пороге? Рассказываем, как выпроводить незваную гостью
До конца лета осталось совсем немного, на пороге уже стоит осень, а вместе с ней расслабленных и отогревшихся за лето людей поджидает осенняя депрессия. Постепенно солнечного света будет становиться всё меньше, а дождей – всё больше. Отпуск сменится чередой рабочих будней с маленькими перерывами на выходные.
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В такой ситуации и впрямь сложно сохранять позитивный настрой, но постараться стоит. Мы собрали несколько правил, которые помогут выдержать натиск осенней хандры.
Да будет свет!
Всем известно, что солнечный свет не только подпитывает витамином D, но и улучшает настроение. Поскольку с приходом осени тучи всё чаще будут закрывать солнце, нужно это компенсировать искусственным светом. Включайте светильники и люстры, а если хочется более тёплого света – можно воспользоваться свечами, но не забываем о пожарной безопасности. Кстати, если использовать ароматические свечи, то это будет двойной удар по депрессии.
Движение – это жизнь!
Если работа носит малоподвижный характер, то придётся компенсировать это в выходные дни. Хотя бы раз в неделю важно проявить физическую активность: поплавать в бассейне, сходить на каток или просто пройтись по улице. Если одному скучно, то будет нелишним позвать друзей, общение с приятными людьми тоже улучшает настроение.
Когда тепло, и на душе хорошо.
Кто не любит чай с печеньками? Все любят. Хочешь – зелёный чай, хочешь – чёрный, хочешь – каркаде. А что отлично подходит к чаю с печеньками? Конечно, сериалы и плед! Так что после физнагрузок можно и нужно позволить себе отдохнуть. Ещё один вариант отогреться – попариться в баньке или просто принять ванну.
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Делу время, потехе час.
Во время апатии как никогда важно найти для себя приятное занятие. Это может быть всё, что угодно. Посмотреть фильм, почитать книгу, поиграть в видеоигры, сделать кольчугу своими руками, приготовить какое-нибудь новое блюдо, порисовать, пройтись по магазинам, покрутиться перед зеркалом в красивой одежде и так далее.
Спать тоже надо.
Иногда депрессия возникает по самой очевидной причине, как в анекдоте:
«Врач:
– Как ваше самочувствие?
Пациент:
– Великолепно! Что это вы мне дали?
– Мы дали вам поспать».
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Поэтому не стоит забывать о важности сна. Конечно, потребности организма в сне индивидуальны, но почему бы не попробовать хотя бы месяц спать по 8 часов, прежде чем говорить, что 6 часов сна более чем достаточно?