Осенняя депрессия уже на пороге? Рассказываем, как выпроводить незваную гостью

До конца лета осталось совсем немного, на пороге уже стоит осень, а вместе с ней расслабленных и отогревшихся за лето людей поджидает осенняя депрессия. Постепенно солнечного света будет становиться всё меньше, а дождей – всё больше. Отпуск сменится чередой рабочих будней с маленькими перерывами на выходные.

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В такой ситуации и впрямь сложно сохранять позитивный настрой, но постараться стоит. Мы собрали несколько правил, которые помогут выдержать натиск осенней хандры.

Да будет свет!

Всем известно, что солнечный свет не только подпитывает витамином D, но и улучшает настроение. Поскольку с приходом осени тучи всё чаще будут закрывать солнце, нужно это компенсировать искусственным светом. Включайте светильники и люстры, а если хочется более тёплого света – можно воспользоваться свечами, но не забываем о пожарной безопасности. Кстати, если использовать ароматические свечи, то это будет двойной удар по депрессии.