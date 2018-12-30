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Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли

30 декабря 2018 12:51
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Новости США. Брэд Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми. Ещё двое решили не приходить.  

Как сообщает Daily Mail, несмотря на отказ старших сыновей 15-летнего Пакса и 17-летнего Мэддокса, Брэд был счастлив провести праздник вместе с 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и десятилетними близнецами Нокс и Вивьен.  

Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли-1

Фото: Frazer Harrison/Getty Images  

25 декабря Питт обменялся скромными подарками с детьми, которые после празднования остались у него ночевать. Вместе с семьёй находился и наблюдатель. Его присутствие является частью нового соглашения об опеке, которое было достигнуто между Брэдом и Анджелиной Джоли в начале декабря.  

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Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли-4

Фото: Getty Images  

Бывшие супруги пришли к соглашению самостоятельно. Питт предложил оставить наблюдателя и не доводить до судебного разбирательства, чтобы не тревожить детей.  

Бракоразводный процесс, начавшийся в 2016 году, пока не завершён. В 2017 году Брэд Питт рассказал, что существует ещё много проблем. 

«Я обязан стать лучшим для своих детей. Я должен показать им другой пример» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Брэд Питт

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