Брэд Питт провёл Рождество вместе с четырьмя детьми. Старшие не пришли

Как сообщает Daily Mail, несмотря на отказ старших сыновей 15-летнего Пакса и 17-летнего Мэддокса, Брэд был счастлив провести праздник вместе с 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и десятилетними близнецами Нокс и Вивьен.

Новости США. Брэд Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми. Ещё двое решили не приходить.

25 декабря Питт обменялся скромными подарками с детьми, которые после празднования остались у него ночевать. Вместе с семьёй находился и наблюдатель. Его присутствие является частью нового соглашения об опеке, которое было достигнуто между Брэдом и Анджелиной Джоли в начале декабря.

Бывшие супруги пришли к соглашению самостоятельно. Питт предложил оставить наблюдателя и не доводить до судебного разбирательства, чтобы не тревожить детей.

Бракоразводный процесс, начавшийся в 2016 году, пока не завершён. В 2017 году Брэд Питт рассказал, что существует ещё много проблем.