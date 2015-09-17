9-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает сменить пол
Новости США. О том, что Шайло считает себя скорее мальчиком, чем девочкой, было известно давно, но настолько радикального решения от нее не ожидали даже близкие.
Заявление о том, что девочка решила сменить пол, поразило поклонников Анджелины Джоли и Брэда Питта.
Как пишет западная пресса, ссылаясь на источники, приближенные к семье голливудской пары, Анджелина и Брэд с пониманием отнесутся к любому выбору дочери. Глава семейства в интервью разных лет говорил о том, что поведение дочери – всего лишь детские шалости и, когда дочь вырастет, непременно станет женственнее.
Узнав о возможности сменить пол и стать мальчиком, Шайло настойчиво просит родителей отвести ее к пластическому хирургу.
Анджелина Джоли:
Шайло хочет быть мальчиком. Поэтому мы коротко стрижем ей волосы. Она обожает спортивные и строгие костюмы с брюками. Прямо как настоящий франт. Она думает, что она один из братьев. Думаю, в Шайло есть все задатки актрисы.
Шайло просит родителей и друзей называть ее не иначе как Джоном.
Анджелина Джоли и Брэд Питт обратились по этому вопросу к специалистам.
Источник Radar Online:
Брэд и Анджелина пошли к специалисту только потому, что любят Шайло и желают ей добра. Они хотят, чтобы она чувствовала себя любимой и защищенной. Брэд старается не вмешиваться. Конечно, он переживает, но при этом глава семейства уверен, что Шайло всего лишь растет сорванцом, тем более в окружении старших братьев. На его взгляд, когда девочка повзрослеет, она станет женственнее и примет себя такой, какая она есть.
Источник также подчеркнул, что оба актера с пониманием относятся к поведению и внешности дочери и не собираются насильно менять девочку.
Анджелина Джоли и Брэд Питт о том, как найти общий язык с собственными детьми и стать по-настоящему счастливой семьей, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».