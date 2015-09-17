9-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает сменить пол

Новости США. О том, что Шайло считает себя скорее мальчиком, чем девочкой, было известно давно, но настолько радикального решения от нее не ожидали даже близкие. Заявление о том, что девочка решила сменить пол, поразило поклонников Анджелины Джоли и Брэда Питта. Как пишет западная пресса, ссылаясь на источники, приближенные к семье голливудской пары, Анджелина и Брэд с пониманием отнесутся к любому выбору дочери. Глава семейства в интервью разных лет говорил о том, что поведение дочери – всего лишь детские шалости и, когда дочь вырастет, непременно станет женственнее.

Узнав о возможности сменить пол и стать мальчиком, Шайло настойчиво просит родителей отвести ее к пластическому хирургу.



Анджелина Джоли:

Шайло хочет быть мальчиком. Поэтому мы коротко стрижем ей волосы. Она обожает спортивные и строгие костюмы с брюками. Прямо как настоящий франт. Она думает, что она один из братьев. Думаю, в Шайло есть все задатки актрисы. Шайло просит родителей и друзей называть ее не иначе как Джоном. Анджелина Джоли и Брэд Питт обратились по этому вопросу к специалистам.