Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен, Нокс, Шайло и Захара. Старшие сыновья Джоли не присоединились к дружной компании.

Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.

Для выхода актриса выбрала элегантное белое платье в пол. Интернет-пользователи отметили, что актриса редко отдает предпочтение светлым вещам и что ей очень идет этот образ «невесты».