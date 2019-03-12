Анджелина Джоли появилась на публике c детьми и в «платье невесты»

Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.
К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен, Нокс, Шайло и Захара. Старшие сыновья Джоли не присоединились к дружной компании.
Новости США. Актриса и мать шестерых детей Анджелина Джоли посетила премьеру фильма «Дамбо» в Лос-Анджелесе.
К актрисе присоединились четверо ее детей – Вивьен, Нокс, Шайло и Захара. Старшие сыновья Джоли не присоединились к дружной компании.
Для выхода актриса выбрала элегантное белое платье в пол. Интернет-пользователи отметили, что актриса редко отдает предпочтение светлым вещам и что ей очень идет этот образ «невесты».
Блондинку Анджелину Джоли не узнали на фото фанаты (здесь подробнее).
«Дамбо» – это новая работа Тима Бертона, киноадаптация легендарного мультфильма Disney.