Прошло более двух лет. Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

Как сообщает The Blast, актёры решили завершить развод до заключения соглашения, потому что устали. Однако им ещё предстоит официально утвердить, кто будет опекать детей и как будет разделено имущество.

У Анджелины и Брэда завязались отношения во время съёмок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. В 2006 году у пары родился первый ребёнок, в 2008 году – ещё двое. Также в семье есть трое приёмных детей. Свадьба состоялась в 2014 году, а уже черед два года Джоли подала заявление о расторжении брака.