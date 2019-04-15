Прошло более двух лет. Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись
Новости США. 12 апреля Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись после длившегося более двух лет бракоразводного процесса.
Как сообщает The Blast, актёры решили завершить развод до заключения соглашения, потому что устали. Однако им ещё предстоит официально утвердить, кто будет опекать детей и как будет разделено имущество.
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У Анджелины и Брэда завязались отношения во время съёмок фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. В 2006 году у пары родился первый ребёнок, в 2008 году – ещё двое. Также в семье есть трое приёмных детей. Свадьба состоялась в 2014 году, а уже черед два года Джоли подала заявление о расторжении брака.
Фото: Getty Images for Netflix
В 2017 году Анджелина и Брэд дали первое интервью о разводе. Несмотря на все сложности, пара старается сохранить хорошие отношения ради общих детей.
В 2018 году Питт отметил Рождество вместе с четырьмя своими детьми – здесь подробнее.