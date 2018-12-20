«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео

Новости Беларуси. Сыну знаменитой белорусской теннисистки Виктории Азаренко исполнилось два года. Спортсменка трогательно поздравила малыша в Instagram. «Не могу поверить, что нашему маленькому мальчику сегодня 2 года. Вдвое больше улыбок, вдвое больше веселья! С днём рождения, Лео! Мамочка тебя очень любит! Продолжай сиять», – написала счастливая мама.

Фото: instagram.com/vichka35

Азарекно также опубликовала памятное видео, посвящённое этому радостному событию. В минутном ролике Лео находится на пляже вместе с мамой и их знакомыми. Атмосфера царит действительно волшебная: закатное солнце сияет за тучами, что проводит параллель с пожеланием Виктории своему сыну. За несколько часов ролик набрал тысячи «нравится» и более сотни комментариев. Пользователи соцсетей поздравляют теннисистку и желают ей и её малышу здоровья. «С днём рождения твоего сынишку, Вика. Пусть растёт здоровым и счастливым на радость родителям!», «С днём рождения, король Лео. Обнимаю», «С днём рождения, Лео! Пусть растёт на радость мамочке весёлым, здоровым и счастливым!».

Фото: instagram.com/vichka35

Ровно два года назад Азаренко стала мамой. В тот же день спортсменка разместила фотографию малыша, сопроводив её словами: «Мой сложнейший бой и моя величайшая победа!». После этого Виктория стала уделять всё своё внимание сыну, а теннис отошёл на второй план. Позже у Азаренко начались сложности из-за судебных тяжб с отцом ребёнка, который хочет стать его опекуном, что вынуждало белоруску пропускать турниры. Тем не менее, Виктория вернулась в теннис и сейчас находится на 51 строчке мирового рейтинга.

Фото: instagram.com/vichka35