Прямой эфир

«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео

20 декабря 2018 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сыну знаменитой белорусской теннисистки Виктории Азаренко исполнилось два года. Спортсменка трогательно поздравила малыша в Instagram.  

«Не могу поверить, что нашему маленькому мальчику сегодня 2 года. Вдвое больше улыбок, вдвое больше веселья! С днём рождения, Лео! Мамочка тебя очень любит! Продолжай сиять», – написала счастливая мама.  

«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео-1

Фото: instagram.com/vichka35  

Азарекно также опубликовала памятное видео, посвящённое этому радостному событию. В минутном ролике Лео находится на пляже вместе с мамой и их знакомыми. Атмосфера царит действительно волшебная: закатное солнце сияет за тучами, что проводит параллель с пожеланием Виктории своему сыну.  

За несколько часов ролик набрал тысячи «нравится» и более сотни комментариев. Пользователи соцсетей поздравляют теннисистку и желают ей и её малышу здоровья.  

«С днём рождения твоего сынишку, Вика. Пусть растёт здоровым и счастливым на радость родителям!»,  

«С днём рождения, король Лео. Обнимаю»,  

«С днём рождения, Лео! Пусть растёт на радость мамочке весёлым, здоровым и счастливым!».  

«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео-4

Фото: instagram.com/vichka35  

Ровно два года назад Азаренко стала мамой. В тот же день спортсменка разместила фотографию малыша, сопроводив её словами: «Мой сложнейший бой и моя величайшая победа!».  

После этого Виктория стала уделять всё своё внимание сыну, а теннис отошёл на второй план. Позже у Азаренко начались сложности из-за судебных тяжб с отцом ребёнка, который хочет стать его опекуном, что вынуждало белоруску пропускать турниры. Тем не менее, Виктория вернулась в теннис и сейчас находится на 51 строчке мирового рейтинга.  

«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео-7

Фото: instagram.com/vichka35  

В настоящее время опекун Лео ещё не выбран. Ранее чаша весов склонялась в сторону Азаренко, но недавно Апелляционный суд США принял сторону Билли Маккига. Причина в том, что мужчина не был предупреждён о заседании белорусского суда, на котором был вынесен вердикт в пользу Виктории.  

Летом 2018 года Азаренко отпраздновала свой 29 день рождения.  

В честь этого события мы вспомнили, как белоруска превратилась из маленькой девочки во всемирно известную теннисистку (здесь подробнее).  

# Теннис # калейдоскоп # Виктория Азаренко # Лео

Другие новости рубрики

Все новости
Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо
20 декабря 2018 08:37

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже
20 декабря 2018 08:05

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже

КАZКА: Плакала. Почему мы поверили женским слезам. Разберемся вместе
20 декабря 2018 06:52

КАZКА: Плакала. Почему мы поверили женским слезам. Разберемся вместе