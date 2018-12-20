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Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже

20 декабря 2018 08:05
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Новости Великобритании. Меган Маркл и Кейт Миддлтон вместе с мужьями посетили традиционный обед королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Сюда каждый год приезжают дети и внуки королевы вместе со своими семьями. Нынешний год не стал исключением. 

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По информации Daily Mail, для обеда обе герцогини выбрали праздничные платья.

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже -1

Беременная Меган Маркл выбрала платье с цветочным принтом от Erdem. Известно, что этот наряд супруга принца Гарри уже надевала два года назад – в 2016 году – на съемки телешоу. Девушка предпочитает не носить специальную одежду для беременных.

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже -4

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже -6

2016 год

Кейт Миддлтон выбрала розовое платье. Интернет-пользователи предполагают, что оно очень похоже на атласное платье, которое Кейт надевала в 2011 году на юбилей принца Филиппа. На обед вместе с родителями приехали принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже -9

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже -11

2011 год

Через окна автомобилей можно было увидеть только детали образов девушек.

Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже -14

Кстати, это первое совместное появление на публике Меган Маркл, принца Гарри, Кейт Миддтлон, принца Уильяма после новости о конфликтах внутри семьи.

Все четверо были в хорошем настроении и широко улыбались, покидая семейный обед.

Что происходит между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Рассказал близкий к семье источник (читать далее). 

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Кейт Миддлтон # Принц Гарри # принц Уильям

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