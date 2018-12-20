Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже

Новости Великобритании. Меган Маркл и Кейт Миддлтон вместе с мужьями посетили традиционный обед королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Сюда каждый год приезжают дети и внуки королевы вместе со своими семьями. Нынешний год не стал исключением. Как выглядят рождественские открытки королевской семьи По информации Daily Mail, для обеда обе герцогини выбрали праздничные платья.

Беременная Меган Маркл выбрала платье с цветочным принтом от Erdem. Известно, что этот наряд супруга принца Гарри уже надевала два года назад – в 2016 году – на съемки телешоу. Девушка предпочитает не носить специальную одежду для беременных.

2016 год

Кейт Миддлтон выбрала розовое платье. Интернет-пользователи предполагают, что оно очень похоже на атласное платье, которое Кейт надевала в 2011 году на юбилей принца Филиппа. На обед вместе с родителями приехали принц Джордж и принцесса Шарлотта.

2011 год

Через окна автомобилей можно было увидеть только детали образов девушек.