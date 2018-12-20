Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь появился новый раздел «Лайфхаки». Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан. Как пришла идея создать раздел «Лайфхаки»? Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:

Большой процент людей, которые приходят читать какие-то материалы в Интернете, они ищут контент лёгкого характера, такой развлекательный, с такими вещами, над которыми можно посмеяться, и при помощи которых можно что-то запомнить. Именно поэтому мы открыли такой раздел «Лайфхаки».

Вы там увидите, что мы обращаемся к человеку, как к собеседнику, как к другу, как приятелю. Там есть такие картинки, достаточная часть из них является мемами, распространенными в Интернете. Это всё позволяет привлечь аудиторию именно с весёлой стороны, но, тем не менее, рациональное зерно обучения никуда не исчезает из этих текстов. В кратком виде можно переходить по ссылкам, покликать на картиночки и посмотреть что-то в более кратком содержании. Основной посыл, конечно, обучающий: как обычному человеку не попасть в сводки спасателей.