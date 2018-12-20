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Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

20 декабря 2018 08:37
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На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь появился новый раздел «Лайфхаки».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Как пришла идея создать раздел «Лайфхаки»?

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:
Большой процент людей, которые приходят читать какие-то материалы в Интернете, они ищут контент лёгкого характера, такой развлекательный, с такими вещами, над которыми можно посмеяться, и при помощи которых можно что-то запомнить. Именно поэтому мы открыли такой раздел «Лайфхаки».

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо-1

Вы там увидите, что мы обращаемся к человеку, как к собеседнику, как к другу, как приятелю. Там есть такие картинки, достаточная часть из них является мемами, распространенными в Интернете. Это всё позволяет привлечь аудиторию именно с весёлой стороны, но, тем не менее, рациональное зерно обучения никуда не исчезает из этих текстов. В кратком виде можно переходить по ссылкам, покликать на картиночки и посмотреть что-то в более кратком содержании. Основной посыл, конечно, обучающий: как обычному человеку не попасть в сводки спасателей.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо-4

На данный момент в разделе «Лайфхаки» у нас пять тем, они максимально связаны с той оперативной обстановкой, которая у нас сейчас в стране и, в том числе, с праздниками предстоящими. Так, например, самый свежий лайфхак, как провести Новый год и выжить, что делать, чтобы выжить на второй день Нового года или что делать, чтобы ваша ёлка не вспыхнула, или, допустим, чтобы запуск петарды не закончился, простите, пальцем в небо. Именно таким языком, лёгким достаточно, написаны эти лайфхаки. Они уже нашли отклик на различных сайтах, переопубликовывают их и они распространяются дальше.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо-7

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# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Анастасия Клебан # Фотофакт

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