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«Эй, мы едем к тебе, Paribas Open»: Виктория Азаренко сообщила о возвращении в теннис

03 марта 2018 11:53
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко примет участие в турнире WTA. Белорусская теннисистка рассказала о своём возвращении.  

«Эй, мы едем к тебе, Paribas Open», – написала спортсменка на странице в Twitter.  

Организаторы WTA предоставили Виктории Wild card на турнир, который пройдёт в Индиан-Уэллсе с 7 по 18 марта.  

Ранее сообщалось, что из-за разбирательств с экс-бойфрендом Азаренко не смогла поехать на турнир в Дохе. Хотя Калифорнийский суд признал Викторию основным опекуном сына, Билли Маккиг подал апелляцию.  

Из-за судебных тяжб белорусской теннисистке пришлось пропустить ряд крупных турниров.  

Осенью 2017 года от Виктории Азаренко ушёл тренер. 

Они сотрудничали с начала года – подробнее здесь.  

# Виктория Азаренко # Теннис # Билли Маккиг

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