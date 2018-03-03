«Эй, мы едем к тебе, Paribas Open»: Виктория Азаренко сообщила о возвращении в теннис

Новости Беларуси. Виктория Азаренко примет участие в турнире WTA. Белорусская теннисистка рассказала о своём возвращении.

«Эй, мы едем к тебе, Paribas Open», – написала спортсменка на странице в Twitter.

Организаторы WTA предоставили Виктории Wild card на турнир, который пройдёт в Индиан-Уэллсе с 7 по 18 марта.

Ранее сообщалось, что из-за разбирательств с экс-бойфрендом Азаренко не смогла поехать на турнир в Дохе. Хотя Калифорнийский суд признал Викторию основным опекуном сына, Билли Маккиг подал апелляцию.

Из-за судебных тяжб белорусской теннисистке пришлось пропустить ряд крупных турниров.

Осенью 2017 года от Виктории Азаренко ушёл тренер.