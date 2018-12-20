КАZКА: Плакала. Почему мы поверили женским слезам. Разберемся вместе

Прошло совсем немного времени, как в наши дома впервые ворвалась украинская песня “Плакала”. Это продукт группы “КАZКА”, которая сформировалась всего лишь в 2017 году. За короткий срок перед песней капитулировал интернет, отсчитывая десятки миллионов просмотров. Песня зазвучала из автомагнитол, припев стал распространенным рингтоном. Она вошла в чарты России, Болгарии, заняла высокие места в некоторых мировых. О премиях в Украине и говорить не стоит. И уж если на нее юмористы начали сочинять пародии, то это бесспорный признак качества. Согласитесь, на посредственность никто пародий делать не станет.

Хорошая песня – как пламя костра. Ярко светит, согревает. И когда долго на него смотришь в тишине, в тебе оживает бесконечность теплых чувств и мыслей. Что-то похожее ощущаешь, когда смотришь клип на песню “Плакала”.

Почему эта песня в исполнении солистки группы Александры Зарицкой стала такой популярной на бывших советских просторах? Ведь это не модный нынче афробит для молодежи или щемящий русский шансон. Да и текст на украинском языке. Даже не каждый сосед-белорус поймет, кто, о чем и почему там плачет. В клипе нет никаких захватывающих спецэффектов, чтобы авторам можно было поаплодировать стоя. По драматургии он прост как школьная тетрадь: в кадре чередой проходят красивые живые женские лица. В начале истории героини эмоционально поют, по их щекам стекают слезы. Под конец успокаиваются и даже начинают слегка улыбаться, убеждая нас в том, что боль в душе уже прошла и теперь все будет хорошо.

Так почему?

На этот вопрос можно услышать несложный и быстрый ответ: “нравится”. И мало кто возразит. По крайней мере, не встречал пока людей, кто бы сказал иначе.

Но давайте попробуем разобраться глубже. Для начала обратимся к мнению профессионалов. Известная в Украине педагог по вокалу Вероника Воршип считает,что успех песни состоялся исключительно благодаря вокальным данным Александры Зарицкой. Она ставит солистке “десятки” за богатство тембра, широту диапазона, артистизм и прочие природой подаренные голосовые данные, в названиях которых мы, простые любители музыки, мало что понимаем. Есть еще гибкость голоса, эксклюзивная манера исполнения, вокальный дизайн. По этим параметрам опытный педагог, которая вывела “в люди” немало украинских звезд, дает певице на балл ниже и считает, что над этим стоило бы еще поработать.

Мы не спорим. Пусть знатоки оценивают мелизмы. Поделюсь своим мнением о популярности песни. Мне кажется, она не только в вокальной грамоте. Это больше. Сегодня для нас Украина – как рана, о которой мы забываем, пока не трогаем. А как только прикасаемся, она начинает болеть.

Украинская песня, особенно с сентиментальной мелодией, – это прикосновение к ране. Как только она звучит, мы не сразу вдумываемся в смысл. Мы прежде всего отдаемся чувствам и переживаниям – за то, что там сейчас происходит, за судьбу Донбасса и Крыма. А тут ещё слезы на красивых женских лицах… А тут дети, поющие про мамины слёзы...

Современная украинская песня – пусть мы не всё понимаем в текстах – это всегда высокий пульс. Осмелюсь сказать, что такой её донес до миллионов слушателей Святослав Вакарчук. Лидер “Океана Ельзи” своими чувственными хитами влюбил в неё наше поколение. И “КАZКА” дополнила нам ударов пульса и любви к украинской песне.

В этом я вижу одну из причин выстрелившей популярности.

Вероятно, у кого-то из вас есть и другие.

Каждый любит музыку по-своему.

Ваш В.Д.