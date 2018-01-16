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Калифорнийский суд подтвердил решение белорусского судьи: Азаренко признана основным опекуном сына

16 января 2018 18:14
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Новости Беларуси. Виктории Азаренко, которая еще несколько лет назад была нашим главным объектом интереса на турнирах Большого шлема, сейчас не до тенниса. Последние полгода она занималась судебными тяжбами, чтобы добиться права быть основным опекуном своего сына Лео, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Суд Ленинского района Минска признал такой статус Виктории давно,

однако отец ребенка Билли Маккег обратился к американскому правосудию с просьбой не учитывать мнения белорусской стороны. Впрочем, успехом попытки Маккега не увенчались – калифорнийский судья, изучив все обстоятельства дела, оставил решение своего минского коллеги в силе. В распоряжении у отца Лео есть три недели, чтобы обжаловать вердикт.

# Виктория Азаренко # Теннис # Билли Маккег

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