«Я хочу, чтобы мой сын гордился мной»: как теннисистка Виктория Азаренко провела год без турниров

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выйдет на корт после продолжительного перерыва во время соревнований Mallorca Open, которые пройдут на Мальорке с 18 по 25 июня. Мы собрали факты о том, чем занималась спортсменка, пока не участвовала в теннисных соревнованиях. Это первый турнир после родов. 20 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе Виктория родила первенца – малыша Лео Александра. «Сегодня у меня был самый тяжелый бой и моя самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым! Так благодарна и благословлена! Спасибо!»

Фото: vichka35

Спортсменка часто публикует совместные фото с сыном. «Лучший день матери! Я так благодарна, что стала мамой этого малыша. И спасибо моей маме, что она показала мне лучший пример силы, любви, заботы, вдохновения. Вы научили нас, что такое безусловная любовь, и как бороться за лучшую версию себя. Люблю тебя, мама! (Моя мама не любит фотографии, поэтому я не публикую ее). Любовь всем матерям и бабушкам, вы все потрясающие!»

Фото: vichka35

Делится в социальных сетях забавными семейными ситуациями. «Я сделала сейчас самую глупую вещь как родитель... Я уложила своего сына спать, и он был таким милым, что я решила его сфотографировать и угадайте, откуда взялась автоматическая вспышка, которая разбудила его. Отличная работа, Вика».

Фото: vichka35

Виктория просит не называть выход на корт после перерыва возвращением, потому что не была оторвана от игр из-за травмы, болезни, выгорания или несчастья.

Фото: vichka35

Снова тренироваться Виктория начала где-то через семь недель после родов, но она сосредоточилась главным образом на фитнесе, чтобы предотвратить травмы. С тех пор тренировки только усложнялись и сочетали в себе разные комбинации элементов.

Фото: vichka35

Часто приезжает в Беларусь. «Какая прекрасная вечерняя велопрогулка по моему удивительному и родному городу Минску! Я высоко оцениваю то, что наш город и его жители имеют так много зеленых и красивых парков, велосипедных дорожек через центр города. Мы забываем о великолепной природе, которую может предложить наша планета! Я ценю и горжусь своим городом и людьми за это сознательное усилие, которое сохраняет наш город зеленым и великолепным!»

Фото: vichka35



«Удивительный музей в Минске, посвященный историческим моментам во время Великой Отечественной войны! Ужасные трагедии, которые произошли за это время, действительно печальны и невообразимы, но это была реальность. Очень эмоционально!»

Фото: vichka35

Получила орден Почета. Это государственная награда, которую получают за высокие достижения лучшие представители своих сфер. Виктория выложила фото на страницу в своей социальной сети, где призналась, что очень счастлива быть награжденной этим орденом и поблагодарила всех.

Фото: vichka35

В Минске спортсменка готовится к соревнованиям. Как заявляла Виктория в апрельском интервью изданию The New York Times, большую часть подготовки она проводит в Минске, где имеет крепкую семейную поддержку. Вместе с ней и ребенком в Беларусь приехал молодой человек спортсменки – Уильям Маккег.

Фото: vichka35

По словам Виктории, «он понимает, чего я хочу прямо сейчас, и он готов пожертвовать своим временем, даже в течение следующих пяти, шести лет для меня, чтобы я закончила эту главу своей жизни». Маккег посещает Минск в четвертый раз. Бывший хоккеист тренируется здесь с местным хоккейным клубом.

Фото: vichka35

Необычный спарринг-партнер детства. В этом же интервью теннисистка называла своего лучшего теннисного партнера в детстве – это была стена учебного центра, где она занималась. «Это был удачный партнер, потому что он никогда не пропускал мячи и никогда не жаловался». Спортсменка добавляла, что было весело, ведь она будто жила в своем воображаемом мире, где ее соперницами были Штеффи Граф и Моника Селеш. «Это происходило прямо здесь», – говорила Виктория, дотрагиваясь до стены.

Фото: vichka35

Решительно настроена перед турнирами. «Я сделаю это и для себя, потому что хочу полностью реализовать свой потенциал, но все равно эти победы уже не только мои собственные. Я хочу, чтобы мой сын гордился мной. Я хочу дать ему хороший пример, что если у тебя есть цель или мечта, то ты можешь добиться этого, если будешь упорно трудиться».

Фото: vichka35

О Серене Уильямс. На соревнованиях минимум до сезона 2018 года не будет коллеги Азаренко – теннисистки Серены Уильямс, которая ждет рождения первенца – мы об этом уже писали. «Надеюсь, что она вернется на корт, и мы сможем провести еще несколько наших сражений, потому что она одна из тех, без кого я не могу представить турниры».

С Сереной Уильямс. Фото: vichka35