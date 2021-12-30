Потери 2021 года. Кого из знаменитостей с нами больше нет

Под конец года принято подводить итоги, но не всегда они радостные. Вместе с 2021 годом ушли из жизни многие знаменитости. Борис Юрьевич Грачевский Скончался советский и российский кинорежиссёр и сценарист 14 января 2021 года на 72 году жизни. В конце декабря 2020 года Борис был госпитализирован в больницу № 52 г. Москвы с коронавирусом. Состояние у Грачевского было тяжёлым – он длительное время находился в реанимации, где врачи сутками напролёт боролись за его жизнь (здесь подробнее).

Фото: instagram.com/boris_grachevsky_

Юрий Николаевич Лахин Скончался актёр театра и кино 27 января 2021 года. На плохое самочувствие Юрий начал жаловаться ещё в декабре. Состояние мужчины с каждым днем стало ухудшаться, из-за чего медики приняли решение его госпитализировать. Позже выяснилось, что Лахин болен коронавирусом. Пациента подключили к искусственной вентиляции лёгких, однако спасти его так и не удалось. В 1988 году Лахин был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Самыми знаменитыми его работами стали сериал «Молодёжка» и фильм «Ликвидация».

Фото: кадр из сериала «Молодёжка»

Андрей Васильевич Мягков Умер актёр 18 февраля 2021 года на 83 году жизни в Москве. За плечами Андрея Васильевича более 40 кинокартин, но больше всего он запомнился зрителям в образе Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром!» За большой вклад в развитие отечественного искусства 8 июля 1988 года мужчина был удостоен ордена Почёта. Последнюю награду он получил в 2019 году. Это был орден «За заслуги перед отечеством» III степени. Прощальная церемония прошла в художественном театре имени Чехова. Панихида длилась полтора часа, а провожали Мягкова долгими аплодисментами (подробности здесь).

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Ирония судьбы, или с лёгким с лёгким паром!»

Принц Филипп Муж королевы Великобритании Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет. Это произошло 9 апреля 2021 года. Ему оставалось всего два месяца до празднования своего 100-летия. Королевская семья не разглашает подробности смерти принца Филиппа до сих пор. В стране же был объявлен национальный траур: приспущенные флаги, чёрные ленточки на рукавах, а у мужчин – тёмные галстуки. Церемония прощания с принцем состоялась в Виндзорском замке. Из-за пандемии коронавируса панихида прошла скромно: проститься с умершим смогли лишь члены его семьи и представители определённого рода войск (подробности здесь).

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Владимир Валентинович Меньшов Умер актёр 5 июля 2021 года, когда ему был 81 год. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Мужчина получил роли в более чем 100 фильмах. Особую известность среди них приобрела кинокартина «Москва слезам не верит», за создание которой Владимир Валентинович был удостоен премии «Оскар». Похороны Меньшова прошли 8 июля на Новодевичьем кладбище (подробнее здесь).

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Каникулы строго режима»

Александр Борисович Градский Известного певца и композитора не стало 28 ноября 2021 года. Тогда мужчине было 72 года. За два дня до этого Градский был госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт. Плохо стало Александру Борисовичу у себя дома в Москве. Несмотря на свой возраст, он принимал участие в проекте «Голос», где был одним из членов жюри. Свои соболезнования родным и близким музыканта выразили Дима Билан, Полина Гагарина, Леонид Агутин и другие звёзды российской эстрады (подробнее здесь).

Фото: instagram.com/aborgradsky

Михаил Яковлевич Финберг Ушёл из жизни дирижёр 11 декабря 2021 года, когда ему было 74 года. Это стало потрясением для всех белорусов. Соболезнования родным и близким музыканта направили Александр Лукашенко, Игорь Луцкий, певец Тео, а также коллеги Михаила. Прощание с Народным артистом Беларуси прошло 13 декабря в Белгосфилармонии. В 1995 году Михаил Яковлевич был дирижёром оркестра на конкурсе песни «Евровидение» во время выступления Филиппа Киркорова с песней «Колыбельная для вулкана». Позднее вошёл в жюри национального отбора Белоруссии на конкурс «Евровидение». Был дирижёром музыкального фестиваля «Славянский базар».

Фото: instagram.com/nationalorchestraofrb