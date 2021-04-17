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Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом

17 апреля 2021 11:24
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Новости Великобритании. Великобритания 17 апреля прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом. Церемония пройдет в Виндзорском замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом-1

Из-за пандемии она будет весьма скромной. Проститься с супругом Елизаветы II смогут лишь приглашенные члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог. 

Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом-4

На скромной церемонии настаивал и сам принц Филипп.

Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом-7

Согласно его воле, гроб с телом по территории Виндзорского замка провезет переоборудованный внедорожник. За ним пройдут дети и внуки герцога.

Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом-10

По решению королевы, траур для королевской семьи и двора продлится две недели.

# Некролог # принц Филипп # Елизавета II # Фотофакт

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