Скромная церемония, как он того хотел. В Великобритании прощаются с принцем Филиппом

Новости Великобритании. Великобритания 17 апреля прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом. Церемония пройдет в Виндзорском замке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии она будет весьма скромной. Проститься с супругом Елизаветы II смогут лишь приглашенные члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог.

На скромной церемонии настаивал и сам принц Филипп.

Согласно его воле, гроб с телом по территории Виндзорского замка провезет переоборудованный внедорожник. За ним пройдут дети и внуки герцога.