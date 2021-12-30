Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?
Последний месяц этого года неумолимо приближается к своему завершению. Поэтому сейчас самое время погрузиться в раздумья, как правильно встретить главный зимний праздник. Чтобы облегчить вам задачу, мы решили рассказать, какими советами стоит руководствоваться при планировании новогоднего вечера.
Какую ёлку выбрать?
Праздничное дерево – очень важный атрибут Нового года. Этой зимой стоит отдать предпочтение пихте. Если нет возможности установить её дома, можно приобрести ветку этого дерева и украсить под новогоднюю тематику, делая её частью праздничного декора.
Фото: pinterest.com/bernardi3369
Лучшее место для празднования
Этот Новый год лучше провести в шумной компании, окружив себя весельем, позитивом и праздничным настроением. Соблюдая это правило, вы обеспечиваете последующие 365 дней новыми и полезными знакомствами, интересными путешествиями и яркими эмоциями.
Одежда
Поскольку тигр – животное, которое само по себе яркое и заметное, то наряд для встречи Нового года следует выбрать в более приглушённых оттенках. 31 декабря стоит отказаться от ярких аксессуаров. Предпочтительные цвета для празднования: золотистый, зелёный, песочный, бежевый.
Правильное украшение дома
То, как мы украсим наше жилище, играет важную роль, ведь именно декор обеспечивает благополучие внутри дома. Поскольку 2022 год посвящён Тигру, при выборе украшений нужно отдавать предпочтение менее пёстрым цветам, исключая яркие оттенки красного. Среди ёлочных украшений обязательно должна быть фигурка тигра, чтобы отдать должное уважение животному.
Фото: pinterest.com/itsallaboutchristmas
Каким бы опасным тигр ни был, он всё равно относится к семейству кошачьих, которые любят ласку и тепло. Поэтому в интерьере могут присутствовать мягкие пледы, а также большое количество декоративных подушек.
Сервировка стола
Салфетки и скатерть для празднования стоит выбрать в золотых и белых оттенках. Зелёный и красный – нестареющая классика, которая будет актуальна и в этот Новый год.
Также должное внимание нужно уделить блюдам, которые будут на праздничном столе. Узнать, что стоит приготовить в год Тигра, можно здесь.