Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?

Последний месяц этого года неумолимо приближается к своему завершению. Поэтому сейчас самое время погрузиться в раздумья, как правильно встретить главный зимний праздник. Чтобы облегчить вам задачу, мы решили рассказать, какими советами стоит руководствоваться при планировании новогоднего вечера.

Какую ёлку выбрать?

Праздничное дерево – очень важный атрибут Нового года. Этой зимой стоит отдать предпочтение пихте. Если нет возможности установить её дома, можно приобрести ветку этого дерева и украсить под новогоднюю тематику, делая её частью праздничного декора.