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Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?

30 декабря 2021 10:02
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Последний месяц этого года неумолимо приближается к своему завершению. Поэтому сейчас самое время погрузиться в раздумья, как правильно встретить главный зимний праздник. Чтобы облегчить вам задачу, мы решили рассказать, какими советами стоит руководствоваться при планировании новогоднего вечера.  

Какую ёлку выбрать?  

Праздничное дерево – очень важный атрибут Нового года. Этой зимой стоит отдать предпочтение пихте. Если нет возможности установить её дома, можно приобрести ветку этого дерева и украсить под новогоднюю тематику, делая её частью праздничного декора.  

Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?-1

Фото: pinterest.com/bernardi3369  

Лучшее место для празднования  

Этот Новый год лучше провести в шумной компании, окружив себя весельем, позитивом и праздничным настроением. Соблюдая это правило, вы обеспечиваете последующие 365 дней новыми и полезными знакомствами, интересными путешествиями и яркими эмоциями.  

Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?-4

Фото: pexels.com  

Одежда  

Поскольку тигр – животное, которое само по себе яркое и заметное, то наряд для встречи Нового года следует выбрать в более приглушённых оттенках. 31 декабря стоит отказаться от ярких аксессуаров. Предпочтительные цвета для празднования: золотистый, зелёный, песочный, бежевый.  

Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?-7

Фото: pexels.com  

Правильное украшение дома  

То, как мы украсим наше жилище, играет важную роль, ведь именно декор обеспечивает благополучие внутри дома. Поскольку 2022 год посвящён Тигру, при выборе украшений нужно отдавать предпочтение менее пёстрым цветам, исключая яркие оттенки красного. Среди ёлочных украшений обязательно должна быть фигурка тигра, чтобы отдать должное уважение животному.  

Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?-10

Фото: pinterest.com/itsallaboutchristmas  

Каким бы опасным тигр ни был, он всё равно относится к семейству кошачьих, которые любят ласку и тепло. Поэтому в интерьере могут присутствовать мягкие пледы, а также большое количество декоративных подушек.  

Встречайте Новый год правильно. Как сделать год Тигра более счастливым?-13

Фото: pexels.com  

Сервировка стола  

Салфетки и скатерть для празднования стоит выбрать в золотых и белых оттенках. Зелёный и красный – нестареющая классика, которая будет актуальна и в этот Новый год.  

Также должное внимание нужно уделить блюдам, которые будут на праздничном столе. Узнать, что стоит приготовить в год Тигра, можно здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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