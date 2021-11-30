Александр Градский. Интересные факты о нём и воспоминания коллег

Новости России. 28 ноября не стало известного певца и композитора Александра Градского. Он умер в возрасте 72 лет в реанимации московской больницы. Причиной смерти стал ишемический инсульт.

Фото: kino-teatr.ru

Проявлять интерес к музыке будущая знаменитость начала ещё в детстве. В школьном возрасте Градский обучался игре на скрипке, хотя позже признавался, что ненавидел этот музыкальный инструмент. А своё первое стихотворение он написал в 14 лет.

Фото: kino-teatr.ru

Также в этом возрасте Александр изменил фамилию. Вместо Фрадкина юноша стал Градским. Решился на этот шаг музыкант неспроста. Таким образом он хотел почтить память умершей матери, которая много сделала для его карьеры.

Фото: kino-teatr.ru

В следующем году Александр решил пройти кастинг на роль в фильме «Неуловимые мстители». Он получил отказ. Однако этот случай помог юноше познакомиться с Михаилом Турковым, который также провалил пробы. Позже молодые люди решили создать рок-группу «Славяне».

Фото: instagram.com/aborgradsky

Также известный артист был знаком с бывшим главой СССР Михаилом Горбачёвым. Политику нравились выступления Александра, особенно песня «Экспедиция».

Фото: kino-teatr.ru

В 1966 году была основана рок-группа «Скоморохи», где Градский был солистом и гитаристом на протяжении десятилетия. Тогда музыканту было всего лишь 17 лет.

Фото: kino-teatr.ru

За всю карьеру Александр получал множество наград. В 1997 году он был удостоен звания «Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации», а через два года музыкант стал народным артистом России.

Фото: kino-teatr.ru

С утратой тяжело справиться абсолютно каждому, кто был знаком с артистом. Коллеги музыканта написали прощальные письма в соцсетях, где выражали всю боль своих переживаний. Дима Билан, певец [орфография и пунктуация автора сохранены]:

Друзья мои! Вот так, Господи, произошло… В лучший мир Александр Борисович, мы, я вас люблю… столько всего было и моя мама говорила – «.. не ругайся с ним!..», но он гениальный – он абсолют и принцип – редкий человек!! На съёмках Первого канала, столько лет рядом, всегда были как отец и сын, и бывало ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни) спасибо ему за все!!!! На последних съёмках буквально 10 дней назад – Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились… Мне тогда было 16-17 лет) и он вспоминал меня, юного… Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир! А я видимо чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом!

Фото: instagram.com/bilanofficial

Полина Гагарина, певица [орфография и пунктуация автора сохранены]:

Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким.

Фото: instagram.com/gagara1987