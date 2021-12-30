Прямой эфир

Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?

30 декабря 2021 09:44
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Уже на пороге стоит Новый год. А это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Поскольку следующие 365 дней будут посвящены Тигру, мы предлагаем разнообразить классический новогодний стол тематическими блюдами.  

Салат «Лапа тигра»  

Ингредиенты:  

– отварное мясо (200 гр.);  
– репчатый лук (1 шт.);  
– вареное куриное яйцо (2 шт.);  
– твёрдый сыр (80 гр.);  
– измельчённый грецкий орех (3 ст.л.);  
– маслины (7 шт.);  
– майонез (3-4 ст.л.);  
– соль и перец по вкусу.  

Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?-1

Фото: pinterest.com/remtexvanna  

Инструкция:  

1. Мелко нарежьте лук, залейте его кипятком и оставьте на 15-20 минут.  
2. Отварите мясо и нарежьте его на мелкие кусочки.  
3. Отваренные яйца измельчите кубиками.  
4. Все вышеупомянутые ингредиенты высыпьте в миску и перемешайте, добавляя соль, перец и майонез.  
5. На плоскую тарелку выкладывайте смесь в форме лапы тигра.  
6. Твёрдый сыр измельчите на мелкой тёрке и посыпьте им всю поверхность салата.  
7. Чтобы сделать подушечки на лапе, нужно посыпать части блюда рубленными грецкими орехами, а их контуры выделить маслинами, нарезанными полосками.  

Пирог «Тигровый»         

Ингредиенты:  

– яйца (5 шт.);  
– сахарный песок (2 стакана);  
– сливочное масло, растопленное на водяной бане (200 гр.);  
– сметана (1 стакан);  
– сода, погашенная уксусом (0.5 ч.л.);  
– мука (2 стакана);  
– какао (2 ст.л.).  

Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?-4

Фото: pinterest.com/cuisineactuelle  

Инструкция:  

1. Взбить яйца с сахаром до появления белой пены.  
2. К смеси добавить просеянную муку, растопленное остывшее сливочное масло, сметану и соду, всё тщательно перемешать.  
3. Разделить получившуюся массу на две части, в одну из которых необходимо добавить 2 столовые ложки муки, а во вторую – столько же какао.  
4. Перемешать до исчезновения всех комочков.  
5. В широкую форму для запекания, смазанную маслом, вливать в центр небольшие порции разных частей теста, но при этом их не перемешивать.  
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение получаса.  

Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?-7

Фото: pinterest.com/s_bambuta  

Мандариновая панакота  

Ингредиенты:  

– сливки жирностью 30% (200 мл.);  
– желатин (18 гр.);  
– натуральный йогурт (200 мл.);  
– сахар (110 гр.);  
– вода (50 мл.);  
– мандариновый сок (150 мл).  

Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?-10

Фото: instagram.com/pro_cupcakes_shop  

Инструкция:  

1. Панакота будет состоять из двух частей. Сначала необходимо приготовить нижний слой. Для этого нужно залить 10 гр. желатина 20 мл. воды, а позже оставить получившуюся смесь на 20 минут.  
2. Сок мандарина смешайте с сахаром и поставьте на небольшой огонь, чтобы жидкость подогрелась. Доводить до кипения здесь не нужно.  
3. В тёплый сок добавьте желатин, который был приготовлен ранее, и тщательно перемешайте.  
4. Получившееся желе налейте в десертный стакан до середины. Поставьте в холодильник на час.  
5. Для создания верхнего слоя необходимо смешать оставшийся желатин с 30 мл. воды.  
6. В маленькой кастрюле смешайте йогурт, сахар и сливки. Получившуюся смесь подогрейте, не доводя до кипения.  
7. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте и остудите. После этого залейте второй слой и снова поставьте десерт в холодильник.  

Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?-13

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel  

Кстати, недавно мы рассказывали о трёх способах приготовления салата «Оливье». Узнать, как сделать новогоднее блюдо диетическим или веганским, можно здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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