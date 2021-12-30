Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?

Уже на пороге стоит Новый год. А это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Поскольку следующие 365 дней будут посвящены Тигру, мы предлагаем разнообразить классический новогодний стол тематическими блюдами. Салат «Лапа тигра» Ингредиенты: – отварное мясо (200 гр.);

– репчатый лук (1 шт.);

– вареное куриное яйцо (2 шт.);

– твёрдый сыр (80 гр.);

– измельчённый грецкий орех (3 ст.л.);

– маслины (7 шт.);

– майонез (3-4 ст.л.);

– соль и перец по вкусу.

Фото: pinterest.com/remtexvanna

Инструкция: 1. Мелко нарежьте лук, залейте его кипятком и оставьте на 15-20 минут.

2. Отварите мясо и нарежьте его на мелкие кусочки.

3. Отваренные яйца измельчите кубиками.

4. Все вышеупомянутые ингредиенты высыпьте в миску и перемешайте, добавляя соль, перец и майонез.

5. На плоскую тарелку выкладывайте смесь в форме лапы тигра.

6. Твёрдый сыр измельчите на мелкой тёрке и посыпьте им всю поверхность салата.

7. Чтобы сделать подушечки на лапе, нужно посыпать части блюда рубленными грецкими орехами, а их контуры выделить маслинами, нарезанными полосками. Пирог «Тигровый» Ингредиенты: – яйца (5 шт.);

– сахарный песок (2 стакана);

– сливочное масло, растопленное на водяной бане (200 гр.);

– сметана (1 стакан);

– сода, погашенная уксусом (0.5 ч.л.);

– мука (2 стакана);

– какао (2 ст.л.).

Фото: pinterest.com/cuisineactuelle

Инструкция: 1. Взбить яйца с сахаром до появления белой пены.

2. К смеси добавить просеянную муку, растопленное остывшее сливочное масло, сметану и соду, всё тщательно перемешать.

3. Разделить получившуюся массу на две части, в одну из которых необходимо добавить 2 столовые ложки муки, а во вторую – столько же какао.

4. Перемешать до исчезновения всех комочков.

5. В широкую форму для запекания, смазанную маслом, вливать в центр небольшие порции разных частей теста, но при этом их не перемешивать.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение получаса.

Фото: pinterest.com/s_bambuta

Мандариновая панакота Ингредиенты: – сливки жирностью 30% (200 мл.);

– желатин (18 гр.);

– натуральный йогурт (200 мл.);

– сахар (110 гр.);

– вода (50 мл.);

– мандариновый сок (150 мл).

Фото: instagram.com/pro_cupcakes_shop

Инструкция: 1. Панакота будет состоять из двух частей. Сначала необходимо приготовить нижний слой. Для этого нужно залить 10 гр. желатина 20 мл. воды, а позже оставить получившуюся смесь на 20 минут.

2. Сок мандарина смешайте с сахаром и поставьте на небольшой огонь, чтобы жидкость подогрелась. Доводить до кипения здесь не нужно.

3. В тёплый сок добавьте желатин, который был приготовлен ранее, и тщательно перемешайте.

4. Получившееся желе налейте в десертный стакан до середины. Поставьте в холодильник на час.

5. Для создания верхнего слоя необходимо смешать оставшийся желатин с 30 мл. воды.

6. В маленькой кастрюле смешайте йогурт, сахар и сливки. Получившуюся смесь подогрейте, не доводя до кипения.

7. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте и остудите. После этого залейте второй слой и снова поставьте десерт в холодильник.

Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel