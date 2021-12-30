Праздничный стол – 2022. Что приготовить в год Тигра?
Уже на пороге стоит Новый год. А это значит, что пришло время составлять праздничное меню. Поскольку следующие 365 дней будут посвящены Тигру, мы предлагаем разнообразить классический новогодний стол тематическими блюдами.
Салат «Лапа тигра»
Ингредиенты:
– отварное мясо (200 гр.);
– репчатый лук (1 шт.);
– вареное куриное яйцо (2 шт.);
– твёрдый сыр (80 гр.);
– измельчённый грецкий орех (3 ст.л.);
– маслины (7 шт.);
– майонез (3-4 ст.л.);
– соль и перец по вкусу.
Фото: pinterest.com/remtexvanna
Инструкция:
1. Мелко нарежьте лук, залейте его кипятком и оставьте на 15-20 минут.
2. Отварите мясо и нарежьте его на мелкие кусочки.
3. Отваренные яйца измельчите кубиками.
4. Все вышеупомянутые ингредиенты высыпьте в миску и перемешайте, добавляя соль, перец и майонез.
5. На плоскую тарелку выкладывайте смесь в форме лапы тигра.
6. Твёрдый сыр измельчите на мелкой тёрке и посыпьте им всю поверхность салата.
7. Чтобы сделать подушечки на лапе, нужно посыпать части блюда рубленными грецкими орехами, а их контуры выделить маслинами, нарезанными полосками.
Пирог «Тигровый»
Ингредиенты:
– яйца (5 шт.);
– сахарный песок (2 стакана);
– сливочное масло, растопленное на водяной бане (200 гр.);
– сметана (1 стакан);
– сода, погашенная уксусом (0.5 ч.л.);
– мука (2 стакана);
– какао (2 ст.л.).
Фото: pinterest.com/cuisineactuelle
Инструкция:
1. Взбить яйца с сахаром до появления белой пены.
2. К смеси добавить просеянную муку, растопленное остывшее сливочное масло, сметану и соду, всё тщательно перемешать.
3. Разделить получившуюся массу на две части, в одну из которых необходимо добавить 2 столовые ложки муки, а во вторую – столько же какао.
4. Перемешать до исчезновения всех комочков.
5. В широкую форму для запекания, смазанную маслом, вливать в центр небольшие порции разных частей теста, но при этом их не перемешивать.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение получаса.
Фото: pinterest.com/s_bambuta
Мандариновая панакота
Ингредиенты:
– сливки жирностью 30% (200 мл.);
– желатин (18 гр.);
– натуральный йогурт (200 мл.);
– сахар (110 гр.);
– вода (50 мл.);
– мандариновый сок (150 мл).
Фото: instagram.com/pro_cupcakes_shop
Инструкция:
1. Панакота будет состоять из двух частей. Сначала необходимо приготовить нижний слой. Для этого нужно залить 10 гр. желатина 20 мл. воды, а позже оставить получившуюся смесь на 20 минут.
2. Сок мандарина смешайте с сахаром и поставьте на небольшой огонь, чтобы жидкость подогрелась. Доводить до кипения здесь не нужно.
3. В тёплый сок добавьте желатин, который был приготовлен ранее, и тщательно перемешайте.
4. Получившееся желе налейте в десертный стакан до середины. Поставьте в холодильник на час.
5. Для создания верхнего слоя необходимо смешать оставшийся желатин с 30 мл. воды.
6. В маленькой кастрюле смешайте йогурт, сахар и сливки. Получившуюся смесь подогрейте, не доводя до кипения.
7. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте и остудите. После этого залейте второй слой и снова поставьте десерт в холодильник.
Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel
Кстати, недавно мы рассказывали о трёх способах приготовления салата «Оливье». Узнать, как сделать новогоднее блюдо диетическим или веганским, можно здесь.