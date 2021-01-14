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На 72 году жизни умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

14 января 2021 20:24
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Новости России. Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни на 72 году. Об этом сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. 

«Борис Грачевский больше не с нами. Ужасная новость», – написал Горин на своей странице в Facebook. 

По информации РИА Новости, в конце декабря 2020 года Борис Грачевский был доставлен с COVID-19 в больницу №52 в Москве. Режиссёр находился в тяжёлом состоянии. 

Борис Грачевский известен как худрук детского киножурнала «Ералаш», мужчина занимал эту должность с 2002 года. Также Грачевский является автором фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония» и автором проекта «Социальная реклама». 

# Некролог # калейдоскоп # Борис Грачевский # Борух Горин

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