Новости России. Прощание с легендой. Выдающегося советского и российского кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданская панихида начнется в 11 утра в Доме кино, а отпевание пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Гения режиссуры и актерского мастерства не стало 5 июля, он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.