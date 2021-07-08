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Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве

08 июля 2021 06:36
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Новости России. Прощание с легендой. Выдающегося советского и российского кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве-1

Гражданская панихида начнется в 11 утра в Доме кино, а отпевание пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Гения режиссуры и актерского мастерства не стало 5 июля, он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве-4

Имя Владимира Меньшова навсегда вписано в историю кинематографа.

Сниматься в кино он начал в 1970-х, а в 1976 году состоялся его полноценный режиссерский дебют – вышел один из самых известных советских фильмов на тему школьной жизни – «Розыгрыш». Потом еще будут «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». А вот всемирную славу режиссеру принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии Оскар.

# Некролог # Владимир Меньшов # Фотофакт

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