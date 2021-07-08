Новости России. Прощание с легендой. Выдающегося советского и российского кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Прощание с легендой. Выдающегося советского и российского кинорежиссера Владимира Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гражданская панихида начнется в 11 утра в Доме кино, а отпевание пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Гения режиссуры и актерского мастерства не стало 5 июля, он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
Имя Владимира Меньшова навсегда вписано в историю кинематографа.
Сниматься в кино он начал в 1970-х, а в 1976 году состоялся его полноценный режиссерский дебют – вышел один из самых известных советских фильмов на тему школьной жизни – «Розыгрыш». Потом еще будут «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». А вот всемирную славу режиссеру принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии Оскар.