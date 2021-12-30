Подводим итоги 2021 года. Самые значимые события прошедших месяцев

2021 год подходит к концу, а это значит, что пора подвести итоги. В этой статье мы расскажем о самых значимых событиях уходящих 365 дней. Стартовала массовая вакцинация от коронавируса Придумывать вакцину от инфекции учёные начали сразу после объявления пандемии. Сейчас обезопасить своё здоровье можно большим количеством препаратов, поэтому многие люди решили воспользоваться этой возможностью.

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Как сообщает Our World in Data, за 2021 год 57,6 % населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины. А их количество, введённых по всей планете, составляет 9,07 миллиарда.

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Новые рекорды В Евразии в 2021 году появился самый длинный железнодорожный маршрут, который соединяет Лиссабон с Сингапуром и проходит через 13 стран. Его продолжительность – 18,65 тысячи километров.

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Впервые на премии «Птица года» победила не птица Этот конкурс каждый год проходит в Новой Зеландии. Однако в этот раз победил не представитель пернатых, а летучая мышь. Этот конкурсант впервые решил номинироваться на данную премию и сразу же одержал победу в открытом голосовании.

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2021 год – время открытий В этом году был открыт новый остров. Он оказался самым северным участком суши. Сделали это открытие исследователи из Дании, которые решили отправиться на Оодаак, который ранее считался самой северной сухопутной территорией. Но позже учёные выяснили, что находятся практически в километре на северо-запад от нужного места.

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Туристические путешествия в космос – почти реальность Летом этого года началась продажа билетов на верхний слой атмосферы – стратосферу. Этим стала заниматься компания Space Perspective. Стоимость полёта составляет 125 тысяч долларов. Такое путешествие стало настолько популярным, что свободные места есть только на 2025 год.

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Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии 2 декабря 2021 года состоялась торжественная церемония в честь бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая официально ушла с поста через шесть дней после проведённого мероприятия. На смену правителю, занимавшему эту должность 16 лет, пришёл лидер СДПГ Олаф Шольц.

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Открылся самый длинный подвесной пешеходный мост Чтобы туристы смогли насладиться впечатляющим видом на ущелье Павия и водопад Агиейрас, в геопарке Арока был построен мост, высота которого составляет 175 метров над рекой.

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