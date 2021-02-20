Проводили долгими аплодисментами. В Москве прошла церемония прощания с Андреем Мягковым

Новости России. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Актера проводили в последний путь долгими аплодисментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, однако наибольшую известность ему принесли ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!» и ее продолжение. Миллионы людей разных поколений провожали старый и встречали каждый новый год с этими фильмами. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.