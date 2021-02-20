Прямой эфир

Проводили долгими аплодисментами. В Москве прошла церемония прощания с Андреем Мягковым

20 февраля 2021 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Актера проводили в последний путь долгими аплодисментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводили долгими аплодисментами. В Москве прошла церемония прощания с Андреем Мягковым-1

Церемония прощания прошла в Московском художественном театре имени Чехова. Длилась гражданская панихида 1,5 часа. Мягков ушел из жизни в 82 года.

Проводили долгими аплодисментами. В Москве прошла церемония прощания с Андреем Мягковым-4

Актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, однако наибольшую известность ему принесли ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!» и ее продолжение.  Миллионы людей разных поколений провожали старый и встречали каждый новый год с этими фильмами. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

# Некролог # Андрей Мягков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды
20 февраля 2021 14:06

Снегопады в Саудовской Аравии: посмотрите, как греются верблюды

Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек
20 февраля 2021 14:05

Из-за наводнения в Джакарте свои дома покинули почти 1,5 тысячи человек

Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту
20 февраля 2021 13:44

Четвёртый день протестов в Испании: что известно к этому моменту