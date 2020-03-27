«Папа развлекал, как мог». Представляете, что делают звёзды на карантине?
Находясь на карантине или в самоизоляции из-за коронавируса, звёздные родители стали проводить много времени с семьёй. А у свободных артистов появилось больше времени на себя. Актёры, музыканты и спортсмены делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями о том, чем они занимаются дома.
«Оставайтесь дома, веселитесь вместе с семьёй и питомцами», – посоветовала Дарья Мороз.
Фото: instagram.com/d_moroz
«Вот и мы приняли решение оставаться дома и не перегружать наших врачей. Рассказать вам, как мы проводим дни в самоизоляции?» – спросила Чулпан Хаматова.
Фото: instagram.com/chulpanofficial
«Молодёжь требует Билли Айлиш. Пока сидела и думала, что бы вам такого интересненького спеть, подоспела доча Микелла, и всё само решилось», – поделилась роликом Алсу, где она поёт, а Микелла играет на фортепиано.
«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»
Фото: instagram.com/alsou_a
«В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съёмок и бешеного ритма есть большие преимущества. Ты, наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты дома, а значит в полной безопасности», – порадовалась Светлана Лобода.
«За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми
Фото: instagram.com/lobodaofficial
«Шкафы с документами и фотографиями разобраны. Карантин, день 9», – рассказала о своём занятии Екатерина Климова.
Фото: instagram.com/klimovagram
«Записываю Новые песни... репетирую с музыкантами новое шоу! Карантин не повод останавливать работу! Своего рода «удалёнка» ... будьте здоровы!», – не прерывает творческий процесс Сергей Лазарев.
«В этом направлении я не работаю». Сергей Лазарев не собирается жениться
Фото: instagram.com/lazarevsergey
«Карантин продолжался. Папа развлекал, как мог», – поделился сложностями отдыха Павел Воля.
Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года
Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial
«Вроде прислушаешься, играют, а потом – бац – и мать в обмороке», – удивилась детям Ольга Шелест.
Фото: instagram.com/olgashelest
«Я лично воспринимаю эту паузу, как возможность побыть с семьей, не думая ни о чём – рисовать, смотреть мультики с дочерью, поговорить о книгах с мужем (наконец-то) и поесть высококалорийной еды (прощай, третья порция пиццы). Рассказывайте, как вы проводите время в самоизоляции?», – спросила Юлия Савичева у подписчиков, рассказав о себе.
Фото: instagram.com/yuliasavicheva
«Не думала, что так сложно будет соблюдать карантин. Уже 6 дней стараюсь себя занимать, есть, спать, гулять, смотреть кино, заниматься музыкой, спортом! Стараюсь меньше заходить в социальные сети, потому что начинается нервный смех от последних новостей. Но я понимаю, если мы все не закроем себя хоть на неделю, нам сложно будет всем с этим справиться! А может это новый вирус, и мы с ним всё равно познакомимся, и адаптируется наша иммунная система? Ну что, знатоки мои? Скажите, что думаете?», – заинтересовалась Глюкоза.
Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый
Фото: instagram.com/glukozamusic
«Лучшее, любимое, для вас!», – поделилась снимком кота Равшана Куркова.
Фото: instagram.com/rav_shana
Кстати, ранее мы показывали, как звёздные родители выглядели в возрасте своих детей.
Взглянуть на юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева и многих других можно здесь.