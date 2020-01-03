Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядела ее квартира первого января.
Видео спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что на полу рассыпан искуственный снег, разбросаны игрушки.
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядела ее квартира первого января.
Видео спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что на полу рассыпан искуственный снег, разбросаны игрушки.
Фото: instagram.com/liasanutiasheva
«Новый год», – так Ляйсан Утяшева прокомментировала происходящее.
Фото: instagram.com/liasanutiasheva
Чуть подробнее о случившемся в новогоднюю ночь рассказал супруг телеведущей – шоумен Павел Воля. Он отметил, что беспорядок устроили дети, которым была предоставлена полная свобода.
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