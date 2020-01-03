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Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года

03 января 2020 13:09
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядела ее квартира первого января.  

Видео спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что на полу рассыпан искуственный снег, разбросаны игрушки.  

Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года -1

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

«Новый год», – так Ляйсан Утяшева прокомментировала происходящее.  

Квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли оказалась разгромлена после Нового года -4

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Чуть подробнее о случившемся в новогоднюю ночь рассказал супруг телеведущей – шоумен Павел Воля. Он отметил, что беспорядок устроили дети, которым была предоставлена полная свобода.  

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# Звезды # калейдоскоп # Павел Воля # Ляйсан Утяшева

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