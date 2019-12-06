«В этом направлении я не работаю». Сергей Лазарев не собирается жениться

Новости России. Российский певец Сергей Лазарев не планирует вступать в брак.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», на вопрос о женитьбе исполнитель ответил, что в этом направлении не работает. Лазарев также добавил, что каждый выбирает свой путь сам, и он счастливый человек, который занимается воспитанием детей.

Сергей признался, что ему трудно правильно распределять внимание между детьми, чтобы никто не обижался. Зато очень приятно, когда малыши встречают.

«Они такие разные. Аня у нас красотка, куколка. Хотя она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты – он поскромнее, поделикатнее. Видимо, Анюта, моя доча, проверяет, что ей дозволено, а что нет. Очень хулиганистая! Бегает, носится как угорелая», – описал детей представитель России на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах.

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