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«В этом направлении я не работаю». Сергей Лазарев не собирается жениться

06 декабря 2019 10:35
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Новости России. Российский певец Сергей Лазарев не планирует вступать в брак. 

Как сообщает издание «Комсомольская правда», на вопрос о женитьбе исполнитель ответил, что в этом направлении не работает. Лазарев также добавил, что каждый выбирает свой путь сам, и он счастливый человек, который занимается воспитанием детей. 

Сергей признался, что ему трудно правильно распределять внимание между детьми, чтобы никто не обижался. Зато очень приятно, когда малыши встречают. 

«Они такие разные. Аня у нас красотка, куколка. Хотя она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты – он поскромнее, поделикатнее. Видимо, Анюта, моя доча, проверяет, что ей дозволено, а что нет. Очень хулиганистая! Бегает, носится как угорелая», – описал детей представитель России на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах. 

Сергей Лазарев оценил своё выступление и голосование жюри на «Евровидении-2019» 

«В этом направлении я не работаю». Сергей Лазарев не собирается жениться-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey 

О втором ребёнке Лазарева – Ане – стало известно всего несколько месяцев назад. Позже артист уточнил, что его дети являются настоящими братом и сестрой, поскольку у них одна биологическая мать. 

Недавно певец поделился фотографией с Аней и Никитой на руках. 

Взглянуть на трогательный снимок можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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