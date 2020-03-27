«Кладём одежду поверх тела для создания иллюзии, что человек в неё одет». Так в Италии хоронят жертв коронавируса
Новости Италии. В Италии из-за высокой смертности от коронавируса приходится нарушать привычные правила похорон.
Как сообщает BBC, чтобы предотвратить распространение болезни, пациенты с Covid-19 содержатся в изолированных больничных боксах, куда не допускаются посетители. Когда пациенты умирают, к ним всё равно не пускают близких, поскольку вирус может оставаться на одежде ушедших из жизни людей.
«Многие семьи просят нас позволить им взглянуть на умершего в последний раз. Но это запрещено», – объяснил Массимо Манкастроппа, гробовщик из Кремоны, города в Ломбардии.
Кроме того, скончавшихся пациентов запрещено переодевать в одежду, которую передают родственники.
Умершие хоронятся в больничных робах. Чтобы хоть как-то подбодрить семьи ушедших из жизни людей, гробовщики кладут переданную одежду поверх тел.
«Мы берём на себя всю ответственность за покойных. Мы отправляем семьям фотографии гроба, в котором будет похоронен их родственник, сами забираем тело из больницы и хороним или кремируем его. Людям ничего другого не остаётся, как довериться нам», – рассказал Андреа Черато, сотрудник компании ритуальных услуг в Милане.
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Андреа с грустью добавил, что теперь вместо перечня услуг он проговаривает людям список всего, что запрещено делать с умершими. По словам Черато, ему жаль, что у них теперь нет возможности помочь покойным мирно отправиться в последний путь.
Несмотря на сложность ситуации, семьи умерших всё ещё пытаются передавать сотрудникам ритуальных услуг различные вещи, которые они просят положить в гроб. Но теперь запрещено даже это.
В каком-то смысле всё становится ещё сложнее, когда человек умирает дома, а не в больнице. Гробовщики приходят за телом в защитных костюмах: очках, масках, перчатках и спецодежде. Это вызывает у родственников умерших ещё больше стресса. По словам Андреа, есть и ещё одна проблема – в стране заканчиваются маски, перчатки и другие спецсредства.
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Из-за коронавируса в Италии временно запрещены похоронные службы. Бывает, что друзья и близкие покойного из-за условий карантина даже не приходят проститься. Но если 1-2 человека всё-таки смогли прийти, они молчат. Всё происходит в тишине. А священники дают благословение за секунды.
В стране от коронавируса умерло более семи тысяч человек, морги на севере Италии переполнены.
«Часовня больницы в Кремоне похожа больше на склад», – добавил Массимо.
Гробы накапливаются в церквях, поскольку возникла очередь на погребение. Чтобы справиться с проблемой, были задействованы военные. Они перевозили гробы в армейских грузовиках.
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Манкастроппа отметил, что врачи и медсёстры в их стране теперь считаются героями, но гробовщики не получили признания за свой тяжёлый труд.
«Многие видят в нас просто перевозчиков душ. Но уверяю вас, всё, чего мы хотим, – сделать смерть человека достойной», – подвёл итог Массимо.
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