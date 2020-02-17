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Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый

17 февраля 2020 12:49
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Старшая дочь певицы Глюкозы кардинально сменила имидж – она сделала очень короткую стрижку и покрасила волосы в фиолетовый цвет.  

Снимки 12-летняя Лидия опубликовала на своей странице в Instagram.  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый-1

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Снимок со стрижкой-ежиком и новым цветом волос девочка подписала так: «Неформал».  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый-4

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Лидия иронизирует над комментариями, которые оставляют под ее снимками. Например, публикует фото и спрашивает: «Что во мне изменилось?»  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый-7

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Неизвестно, как на такие эксперименты со стилем отреагировали родители девочки. Но Наталья Ионова ранее рассказывала в интервью, что будучи подростком тоже любила менять образы – она носила короткую стрижку в начале карьеры.  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый-10

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Именно с ней Глюкоза снималась в «Ералаше».   

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша» (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Лидия Чистякова # Наталья Ионова # Глюкоза # Фотофакт

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