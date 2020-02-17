Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый

Старшая дочь певицы Глюкозы кардинально сменила имидж – она сделала очень короткую стрижку и покрасила волосы в фиолетовый цвет. Снимки 12-летняя Лидия опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Снимок со стрижкой-ежиком и новым цветом волос девочка подписала так: «Неформал».

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Лидия иронизирует над комментариями, которые оставляют под ее снимками. Например, публикует фото и спрашивает: «Что во мне изменилось?»

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Неизвестно, как на такие эксперименты со стилем отреагировали родители девочки. Но Наталья Ионова ранее рассказывала в интервью, что будучи подростком тоже любила менять образы – она носила короткую стрижку в начале карьеры.

Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha