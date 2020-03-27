Прямой эфир

Официально: у 78-летнего певца Льва Лещенко подтверждён коронавирус

27 марта 2020 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. У артиста Льва Лещенко подтверждён коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. 

«Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», – с официального согласия Льва Валерьяновича рассказал врач. 

По словам Проценко, в первый день после того, как артист лёг в больницу, у него ухудшилось самочувствие. У Лещенко наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови.

Чтобы обеспечить необходимую медпомощь, певец был переведён в реанимацию. 

Сейчас исполнитель в стабильном состоянии, необходимости в дополнительном кислороде нет. Лечение Льва Валерьяновича планируется продолжить в госпитальном отделении. 

Ранее сообщалось, что Лещенко вместе с супругой захотел пройти плановое обследование.

Позже певец был переведён в реанимацию – подробности здесь

# Звезды # калейдоскоп # Лев Лещенко # Денис Проценко

Другие новости рубрики

Все новости
Стал известен диагноз российского певца Игоря Николаева
27 марта 2020 06:59

Стал известен диагноз российского певца Игоря Николаева

На войне и про войну. Добрый дядя Шелленберг, поедим после атаки, урожай в победном мае
26 марта 2020 18:03

На войне и про войну. Добрый дядя Шелленберг, поедим после атаки, урожай в победном мае

«Валяюсь с модной болезнью». Писатель Борис Акунин заболел коронавирусом
26 марта 2020 17:12

«Валяюсь с модной болезнью». Писатель Борис Акунин заболел коронавирусом