Официально: у 78-летнего певца Льва Лещенко подтверждён коронавирус

Новости России. У артиста Льва Лещенко подтверждён коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», – с официального согласия Льва Валерьяновича рассказал врач.

По словам Проценко, в первый день после того, как артист лёг в больницу, у него ухудшилось самочувствие. У Лещенко наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови.

Чтобы обеспечить необходимую медпомощь, певец был переведён в реанимацию.

Сейчас исполнитель в стабильном состоянии, необходимости в дополнительном кислороде нет. Лечение Льва Валерьяновича планируется продолжить в госпитальном отделении.

Ранее сообщалось, что Лещенко вместе с супругой захотел пройти плановое обследование.