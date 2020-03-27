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«Я на самоизоляции». У Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

27 марта 2020 12:30
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Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружен коронавирус. 

По информации Daily Mail, 26 марта у 55-летнего политика поднялась температура, и появился кашель. Увидев симптомы, главный врач Англии Крис Уитти посоветовал Джонсону пройти обследование. 

Премьер-министр отметил, что продолжит исполнять свои обязанности и заверил, что у него лёгкие симптомы. Теперь политик будет работать из дома, чтобы соблюдать самоизоляцию. 

«Не сомневаюсь, что благодаря волшебству современных технологий я смогу продолжить общение со всей моей командой, чтобы возглавить национальную борьбу с коронавирусом», – подвёл итог Борис Джонсон. 

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у принца Чарльза.

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# Коронавирус # калейдоскоп # Борис Джонсон

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