«Я на самоизоляции». У Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружен коронавирус.
По информации Daily Mail, 26 марта у 55-летнего политика поднялась температура, и появился кашель. Увидев симптомы, главный врач Англии Крис Уитти посоветовал Джонсону пройти обследование.
Премьер-министр отметил, что продолжит исполнять свои обязанности и заверил, что у него лёгкие симптомы. Теперь политик будет работать из дома, чтобы соблюдать самоизоляцию.
«Не сомневаюсь, что благодаря волшебству современных технологий я смогу продолжить общение со всей моей командой, чтобы возглавить национальную борьбу с коронавирусом», – подвёл итог Борис Джонсон.
Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у принца Чарльза.
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