«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»

Алсу прокомментировала ситуацию на шоу «Голос.Дети», которая произошла с её дочерью Микеллой.

Алсу отметила, что в случившемся виновата несовершенная система голосования, где каждый зритель мог отправить до 20 голосов в поддержку участника.

Алсу:

Я признаюсь, что я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках голосования, которое на самом деле было аукционом, все участники всех сезонов покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос элементарно не заплатив – каждое смс стоило денег и об этом постоянно говорил Нагиев и так далее.

Я лично купила 40 смс – у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Конечно, кто-то мог позволить себе одну смску, кто-то двадцать, кто-то сорок. Мы попросили всех наших друзей, родственников проголосовать. Ты представляешь, с каждого телефона по 20 голосов.

Также певица отметила, что агитировала своих подписчиков в Instagram, которых несколько миллионов, проголосовать за ее дочь. Это тоже могло сыграть роль.