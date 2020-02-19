«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»

Алсу прокомментировала ситуацию на шоу «Голос.Дети», которая произошла с её дочерью Микеллой.
Своим взглядом на произошедшее певица поделилась в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.
Алсу прокомментировала ситуацию на шоу «Голос.Дети», которая произошла с её дочерью Микеллой.
Своим взглядом на произошедшее певица поделилась в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.
Фото: instagram.com/alsou_a
Алсу отметила, что в случившемся виновата несовершенная система голосования, где каждый зритель мог отправить до 20 голосов в поддержку участника.
Алсу:
Я признаюсь, что я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках голосования, которое на самом деле было аукционом, все участники всех сезонов покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос элементарно не заплатив – каждое смс стоило денег и об этом постоянно говорил Нагиев и так далее.
Я лично купила 40 смс – у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Конечно, кто-то мог позволить себе одну смску, кто-то двадцать, кто-то сорок. Мы попросили всех наших друзей, родственников проголосовать. Ты представляешь, с каждого телефона по 20 голосов.
Также певица отметила, что агитировала своих подписчиков в Instagram, которых несколько миллионов, проголосовать за ее дочь. Это тоже могло сыграть роль.
«Нельзя было так подставлять». Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» (здесь подробнее).
Фото: instagram.com/alsou_a
Напомним, что Микелла Абрамова заняла первое место на шоу «Голос. Дети», но телезрители усомнились в победе девочки. После финала было проведено расследование независимой компанией, в ходе которого было доказано внешнее воздействие на результаты голосования. Они были отменены.
На вопрос о том, что экспертиза зафиксировала голоса с номеров телефонов с похожими группами цифр, Алсу сказала, что ничего об этом не знает.
«Я даже не знаю, как все это работает. За всеми голосами стоят живые люди, и мы не можем кому-либо запретить голосовать за кого-то».
Фото: instagram.com/alsou_a
Алсу также призналась, что чувствует вину за то, что они с дочкой не скрывали родство на проекте. «Продюсеры убедили, что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого? И мы согласились без каких-то задних мыслей. Я об этом очень сильно жалею».
Микелла Абрамова. Первое интервью после скандала на шоу «Голос. Дети» (читать далее).