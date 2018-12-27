От дружбы до конфликта? Полная история взаимоотношений Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Новости Великобритании. Королевские особы всегда привлекают к себе наше внимание. Но есть две представительницы королевской семьи, которые вызывают больший интерес: Кейт Миддлтон и Меган Маркл, ставшие герцогинями. Они молоды, красивы и их детство похоже на детство многих, однако теперь им положено носить большие головные уборы и им запрещено сидеть, закинув ногу на ногу. С тех пор, как появилась новость о том, что Меган Маркл встречается с принцем Гарри, встал вопрос о том, сможет ли Маркл поладить со своей будущей золовкой Кейт Миддлтон. СМИ всегда интересны взаимоотношения герцогинь: были и истории о том, насколько они близки, а также и те, насколько они избегают друг друга. Издание Refinery29 собрало полную историю отношений двух женщин из королевской семьи. 7 июля 2014 года История начинается за целых два года до того, как Меган и Гарри впервые познакомились, потому что, если вы вспомните, у Меган был lifestyle-блог под названием The Tig. И, как правило, если вы вели блог в начале 2010-х, вы должны были рассказать о Кейт Миддлтон, что и сделала Маркл. Она опубликовала в своем блоге интервью с ливийской принцессой Алией Аль-Сенусси, которое начиналось с таких предложений: «Маленькие девочки мечтают стать принцессами. Я, например, представляла себя принцессой силы – Ши-Ра. Взрослые женщины, похоже, не перестают фантазировать, как маленькие девочки. Вы только посмотрите на роскошь королевской свадьбы и бесконечные разговоры о принцессе Кейт». Это первая свидетельство того, как одна из девушек говорит о другой. А кто знает? Может быть, когда-нибудь окажется, что у Кейт был секретный блог. 21 октября 2016 года Появилась новость о том, что принц Гарри встречается с Меган Маркл. В тот же самый день появляются слухи, что Кейт завидует Меган. Эта новость, вероятно, не соответствует действительности (ведь они еще даже не были знакомы!).

7 ноября 2016 года Us Weekly сообщает, что Кейт действительно хочет узнать, кого из себя представляет Меган. Гарри и Кейт хорошо общаются, поэтому, конечно, герцогиня хочет лично познакомиться с его новой избранницей. 8 ноября 2016 года Мир узнает, что Меган и Кейт раньше носили одинаковое платье. Имея одинаковый вкус, означает ли это, что им суждено стать лучшими подругами? Трудно сказать, так как они еще не знакомы друг с другом. 15 января 2017 года Кейт и Меган наконец встретились! Принц Гарри знакомит их в Кенсингтонском дворце, а поскольку день рождения Кейт был всего несколько дней назад, Меган дарит ей дневник для записи сновидений. The Sun утверждает, что Кейт понравился этот подарок, однако некоторые интернет-пользователи полагали, что это был немного странный подарок.

21 мая 2017 года Пиппа Миддлтон выходит замуж. Перед свадьбой ходят слухи о том, будет ли на нее приглашена Меган. Меган не посещает церемонию, но приезжает на вечерний прием. Вызывает ли вся эта публичная драма напряжение между Меган и Кейт? Мы не можем этого знать, но, похоже, Меган превосходно справилась с этой ситуацией. 18 октября 2017 года New Idea сообщает, что Меган является «секретным оружием» для Кейт (Маркл помогала справиться с трудностями на ранних сроках беременности). Миддлтон во время своей третьей беременности страдала от токсикоза. Источник также заявлял, что Меган и Кейт общались каждый день лично, либо созванивались. 27 ноября 2017 года Меган и Гарри объявляют о своей помолвке, о которой Гарри якобы консультировался с Кейт. Они дают интервью, в котором Меган называет Кейт «удивительной» и «замечательной». Кейт рассказывает журналистам, что она «очень рада» этой помолвке.

25 декабря 2017 года Меган посещает рождественскую службу с членами королевской семьи, хотя это мероприятие обычно предназначено только для супругов. Появляются первые фотографии Меган и Кейт вместе. Хотя четверка и выглядят радостной, позже выяснилось, что Гарри был разочарован тем, что Уильям не был достаточно приветлив с Меган.

Январь-март 2018 года В этот период новостные издания публикуют множество приятных историй о Меган и Кейт. Express сообщает, что Кейт помогает Меган подготовиться к свадьбе. People публикует статью, в которой сравнивает Кейт и Меган с принцессой Дианой и герцогиней Йоркской Сарой – двумя близкими по возрасту женщинами, которые вышли замуж за королевских братьев и были, как известно, хорошими подругами. Позже сообщается о «возрастающей дружбе» между Меган и Кейт. Есть статьи, в которых говорится, что Кейт дает Меган модные советы, помогает приспосабливаться к королевской жизни. Хотя все эти истории хороши, они оказывают большое давление и на Меган, и на Кейт.

19 мая 2018 года Меган и Гарри поженились! Пресса быстро замечает «косой взгляд» Кейт в сторону Камиллы Боулз во время неожиданной проповеди. The Daily Mail утверждает, что одна из любимых модельеров Кейт, Эмилия Викстед, рассказала журналистам, что свадебное платье Меган, разработанное Клэр Уэйт Келлер, идентично одной из ее моделей.

Позже Эмилия Викстед делает заявление в Instagram, отрицая эту историю, и говорит, что Меган выглядела «абсолютно красивой» в день своей свадьбы. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было (смотрите здесь). 9 июня 2018 года Дамы появляются публично на церемонии Trooping The Colour (также известной как празднование дня рождения королевы), обе в объемных головных уборах. Девушки улыбаются, их наряды сочетаются, и они обе уже отлично знают все королевские правила.

14 июля 2018 года Меган и Кейт впервые замечают вдвоём на Уимблдоне.

30 июля 2018 года Vanity Fair сообщает, что Меган полагается на Кейт, когда имеет дело с публичной драмой вокруг своих отношений с отцом. Как мы уже говорили, знаменитые дамы должны держаться вместе.

12 октября 2018 года Меган и Кейт появляются на свадьбе принцессы Евгении со своими мужьями. Меган надела пальто, которого в королевском мире достаточно для порождения слухов о беременности.

15 октября 2018 года И слухи оказываются правдой! Меган и Гарри объявляют о беременности, а Уилл и Кейт «в восторге» от новостей.

28 октября 2018 года Появляется все больше слухов о возможной размолвке между двумя парами после того, как Уильям и Гарри решили больше не делить офис. Ноябрь 2018 Слухи о вражде Кейт и Меган возрастают. Это обусловлено тем, что Гарри и Меган решили переехать из Кенсингтонского дворца во Фрогмор Хаус. Ходит слух о том, что Меган была грубой по отношению к подчиненным Кейт. Он был опровергнут дворцом. The Telegraph сообщил о некоторой драме, возникшей на свадьбе Меган и Гарри, причем два источника утверждали, что Кейт довели до слез. Звучит плохо, но подготовка к королевской свадьбе кажется действительно трудным процессом, не так ли?

Кейт пытается опровергнуть слухи, рассказав журналистам, что она рада тому, что у ее детей скоро появится двоюродный брат или сестра. «Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата 7 декабря 2018 года Затем внимание к себе приковывают братья, а не их жены. Эта драма когда-нибудь закончится?

14 декабря 2018 года Во дворце представили официальные рождественские открытки Уильяма и Кейт и Гарри и Меган. Эти открытки поразительно отличаются: яркое фото Уильяма и Кейт в окружении троих детей и черно-белый снимок Гарри и Меган, где они смотрят в другую сторону от камеры. Мы не можем сказать, предназначены ли эти открытки для того, чтобы подчеркнуть творческие различия между королевскими парами, но они, безусловно, имеют такой эффект.