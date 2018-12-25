Меган Маркл и Кейт Миддлтон мило общаются друг с другом, несмотря на слухи о конфликте

По информации Daily Mail, принцев Уильяма и Гарри вместе с супругами приветствовала толпа, когда они шли на службу в церковь Святой Марии Магдалины, которая находится в нескольких минутах ходьбы от поместья Сандрингем в Норфолке, где по традиции королевская семья встречает праздники.