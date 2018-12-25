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Меган Маркл и Кейт Миддлтон мило общаются друг с другом, несмотря на слухи о конфликте

25 декабря 2018 14:13
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили рождественскую службу. Герцогини мило общались по дороге в церковь.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон мило общаются друг с другом, несмотря на слухи о конфликте-1

По информации Daily Mail, принцев Уильяма и Гарри вместе с супругами приветствовала толпа, когда они шли на службу в церковь Святой Марии Магдалины, которая находится в нескольких минутах ходьбы от поместья Сандрингем  в Норфолке, где по традиции королевская семья встречает праздники.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон мило общаются друг с другом, несмотря на слухи о конфликте-4

Девушки мило общались друг с другом. Это привлекло внимание прессы из-за слухов о разладе между герцогинями.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон мило общаются друг с другом, несмотря на слухи о конфликте-7

Меган Маркл и Кейт Миддлтон мило общаются друг с другом, несмотря на слухи о конфликте-9

Праздник принцы с женами встретят вместе, но пары жить будут в разных домах.

Почему так произошло и как королевская семья каждый год встречает Рождество, читайте здесь

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Кейт Миддлтон # Фотофакт

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