Официально: принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз

«Герцог и герцогиня Кембриджская рады сообщить всем, что снова готовятся стать родителями и ожидают своего третьего ребенка».

Новости Великобритании. Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом 4 сентября официально сообщили представители Кенсингтонского дворца.

В заявлении также отмечено, что Королева и члены обеих семей в восторге от этой новости.

Кейт Миддлтон некоторое время не будет участвовать в официальных мероприятиях из-за плохого самочувствия.