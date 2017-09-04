Официально: принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз

Новости Великобритании. Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом 4 сентября официально сообщили представители Кенсингтонского дворца.
«Герцог и герцогиня Кембриджская рады сообщить всем, что снова готовятся стать родителями и ожидают своего третьего ребенка».
В заявлении также отмечено, что Королева и члены обеих семей в восторге от этой новости.
Кейт Миддлтон некоторое время не будет участвовать в официальных мероприятиях из-за плохого самочувствия.
Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнего Джорджа и двухлетнюю Шарлотту.
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