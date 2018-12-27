«Hallelujah» по-белорусски. Группа Naviband представила кавер на известный хит
Новости Беларуси. Популярная белорусская группа Naviband представила кавер на хит Леонарда Коэна «Hallelujah».
Видео исполнители опубликовали на YouTube-канале накануне Рождества и уже собрал 12 тысяч просмотров.
Особенность кавера в том, что Naviband спели композицию на белорусском языке. Перевод сделал Иван Подрез – исполнители поблагодарили его за работу.
Naviband:
Калі супадае месца, час і людзі - адбываюцца такія нечаканасці.
Фото: instagram.com/naviband
Поклонники из разных стран оценили новое прочтение хита.
«Класс, обожаем вас, ждём новых песен и желаем всего самого лучшего»,
«Да слёз прыгожа»,
«Гэта проста чароўна».
Фото: instagram.com/naviband
Это не первый раз, когда группа Naviband записывает каверы на известные песни – они уже перепевали Стинга, группу «Кино», Джамалу.
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