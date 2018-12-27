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«Hallelujah» по-белорусски. Группа Naviband представила кавер на известный хит

27 декабря 2018 10:53
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Новости Беларуси. Популярная белорусская группа Naviband представила кавер на хит Леонарда Коэна «Hallelujah».

Видео исполнители опубликовали на YouTube-канале накануне Рождества и уже собрал 12 тысяч просмотров.

Особенность кавера в том, что Naviband спели композицию на белорусском языке. Перевод сделал Иван Подрез – исполнители поблагодарили его за работу.

Naviband:
Калі супадае месца, час і людзі - адбываюцца такія нечаканасці.

«Hallelujah» по-белорусски. Группа Naviband представила кавер на известный хит -1

Фото: instagram.com/naviband

Поклонники из разных стран оценили новое прочтение хита.

«Класс, обожаем вас, ждём новых песен и желаем всего самого лучшего»,

«Да слёз прыгожа»,

«Гэта проста чароўна».

«Hallelujah» по-белорусски. Группа Naviband представила кавер на известный хит -4

Фото: instagram.com/naviband

Это не первый раз, когда группа Naviband записывает каверы на известные песни – они уже перепевали Стинга, группу «Кино», Джамалу.

Группа Naviband записала белорусскоязычную версию песни Стинга «Fields Of Gold» (читать далее).

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # NAVIBAND

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