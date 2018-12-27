«Hallelujah» по-белорусски. Группа Naviband представила кавер на известный хит

Новости Беларуси. Популярная белорусская группа Naviband представила кавер на хит Леонарда Коэна «Hallelujah». Видео исполнители опубликовали на YouTube-канале накануне Рождества и уже собрал 12 тысяч просмотров. Особенность кавера в том, что Naviband спели композицию на белорусском языке. Перевод сделал Иван Подрез – исполнители поблагодарили его за работу. Naviband:

Калі супадае месца, час і людзі - адбываюцца такія нечаканасці.

Фото: instagram.com/naviband

Поклонники из разных стран оценили новое прочтение хита. «Класс, обожаем вас, ждём новых песен и желаем всего самого лучшего», «Да слёз прыгожа», «Гэта проста чароўна».

Фото: instagram.com/naviband