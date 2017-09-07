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«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри

07 сентября 2017 09:46
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Новости Великобритании. Звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл, исполняющая роль Рейчел Зейн, сообщила в интервью Vanity Fair, что еще до того, как в ноябре 2016 года стало известно об их отношениях с принцем Гарри, пара встречалась уже несколько месяцев.

Меган Маркл:
Мы встречаемся. Мы влюблены. Я уверена, что придет время, когда нам  придется придать огласке нашу историю. Но я надеюсь, люди поймут, что сейчас это наше время. Наше. Только наше. И именно это отчасти  делает его таким особенным. Но мы счастливы. Лично мне очень нравятся великие истории любви.

«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри-1

36-летняя актриса сообщила в своем первом интервью, что познакомилась с принцем Гарри в июле 2016 в Лондоне. Ее ему представили общие друзья.

Меган Маркл:
До того, как о наших отношениях стало известно, мы на протяжении полугода встречались незаметно. В течение всего этого времени я работала, и единственное, что изменилось, это то, как меня воспринимают люди.

На самом деле принц Гарри подтвердил, что они состоят в отношениях четыре месяца спустя, в ноябре.

«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри-4

Меган Маркл:
Для меня ничего не изменилось. Я все та же. Я никогда не говорила о себе с позиции отношений.

Актриса признается, что иногда было не просто, а «порой даже сложнее, чем обычно».

Меган Маркл:
Все изменилось на удивление быстро. Но у меня сильная поддержка, включая поддержку моего бойфренда.

«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри-7

Фото: instagram.com/meghanmarkle

Новости об отношениях вызвали ажиотаж в таблоидах. Сразу же появились сообщения о том, что актриса старше принца на три года, и фото ее первого брака (2011-2013) с американским продюсером.

Однако Маркл заявляет, что не читает того, что пишут о ее личной жизни в прессе.

Меган Маркл:
Я даже не читала того, что писали о сериале «Форс-мажоры». У меня есть поддержка близких мне людей, а остальное  лишь пустой звук.

Перевод с Daily Mail 
Автор: Мария Харзеева

# Фотофакт # калейдоскоп # Королевская семья # Принц Гарри # Меган Маркл

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