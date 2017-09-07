«Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл о своих отношениях с принцем Гарри

Новости Великобритании. Звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл, исполняющая роль Рейчел Зейн, сообщила в интервью Vanity Fair, что еще до того, как в ноябре 2016 года стало известно об их отношениях с принцем Гарри, пара встречалась уже несколько месяцев. Меган Маркл:

Мы встречаемся. Мы влюблены. Я уверена, что придет время, когда нам придется придать огласке нашу историю. Но я надеюсь, люди поймут, что сейчас это наше время. Наше. Только наше. И именно это отчасти делает его таким особенным. Но мы счастливы. Лично мне очень нравятся великие истории любви.

36-летняя актриса сообщила в своем первом интервью, что познакомилась с принцем Гарри в июле 2016 в Лондоне. Ее ему представили общие друзья. Меган Маркл:

До того, как о наших отношениях стало известно, мы на протяжении полугода встречались незаметно. В течение всего этого времени я работала, и единственное, что изменилось, это то, как меня воспринимают люди. На самом деле принц Гарри подтвердил, что они состоят в отношениях четыре месяца спустя, в ноябре.

Меган Маркл:

Для меня ничего не изменилось. Я все та же. Я никогда не говорила о себе с позиции отношений. Актриса признается, что иногда было не просто, а «порой даже сложнее, чем обычно». Меган Маркл:

Все изменилось на удивление быстро. Но у меня сильная поддержка, включая поддержку моего бойфренда.

Фото: instagram.com/meghanmarkle